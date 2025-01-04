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كتب - محمد القرش:

انتشرت أنباء خلال الفترة الأخيرة تشير إلى سعي نادي مانشستر سيتي للتعاقد مع المهاجم المصري، عمر مرموش، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" فإن بيب جوارديولا أعطى الضوء الأخضر لإدارة مانشستر سيتي للتفاوض مع فرانكفورت والحصول على خدمات اللاعب صاحب الـ25 عاما.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم مسيرة مرموش من وادي دجلة إلى العالمية.

عمر مرموش وادي دجلة

بدأ عمر مرموش مسيرته الكروية مع ناشئين نادي وادي دجلة تحت إشراف العديد من الأسماء الكبيرة في كرة القدم المصرية مثل، أحمد حسام ميدو وماجد سامي رئيس النادي.

وفي موسم 2016/17 تم تصعيد مرموش إلى الفريق الأول لكرة القدم، نظرا لموهبته التي لفتت الأنظار خلال تلك الفترة.

وبعد عام واحد مع الفريق الأول لوادي دجلة، انتقل مرموش إلى ناشئين فولفسبورج الألماني، ثم يتم تصعيده وإعارته إلى سانت باولي في موسم 2020/21.

فرانكفورت يحصل على خدمات مرموش مجانا

ومن إعارة سانت باولي إلى إعارة آخرى مع شتوتجارت في العام التالي، وكانت تلك الفترة التي برزت بها موهبة المهاجم المصري في الدوري الألماني، مما أدى إلى تعاقد آينتراخت فرانكفورت معه في موسم 2023/24 كلاعب حر.

ومع فرانكفورت تألق مرموش، حيث ساهم خلال الموسم الأول بـ 23 هدفا في 41 لقاء (سجل 17 هدفا، وقدم 6 تمريرات حاسمة).

وزاد تألق المصري في الموسم التالي مع فرانكفورت، ليسجل 18 هدفا، ويقدم 12 تمريرة حاسمة بجميع المسابقات حتى الآن.

وأشارت الصحف الأوروبية إلى أن عمالقة أندية العالم تضع التعاقد مع مرموش في مخططاتها مثل، مانشستر سيتي وأرسنال وبايرن ميونخ.