لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
14:30

نيوكاسل

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
17:00

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
17:00

ليستر سيتي

الدوري الإنجليزي

برايتون

- -
19:30

أرسنال

كأس ملك أسبانيا

بارباسترو

- -
20:00

برشلونة

الدوري الفرنسي

ليل

- -
20:00

نانت

جميع المباريات

إعلان

5 محطات.. عمر مرموش من وادي دجلة إلى العالمية

07:00 ص السبت 04 يناير 2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    عمر مرموش 3
  • عرض 25 صورة
    عمر مرموش 8
  • عرض 25 صورة
    عمر مرموش 9
  • عرض 25 صورة
    عمر مرموش 7
  • عرض 25 صورة
    عمر مرموش لاعب فرانكفورت
  • عرض 25 صورة
    عمر مرموش (2)
  • عرض 25 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 25 صورة
    عمر مرموش والمدير الفني لفرانكفورت
  • عرض 25 صورة
    عمر مرموش مع وادي دجلة (4)
  • عرض 25 صورة
    عمر مرموش 1
  • عرض 25 صورة
    عمر مرموش لاعب فرانكفورت
  • عرض 25 صورة
    عمر مرموش ضد بايرن ميونخ
  • عرض 25 صورة
    عمر مرموش مع فرانكفورت (2)
  • عرض 25 صورة
    عمر مرموش مع شتوتجارت (2)
  • عرض 25 صورة
    عمر مرموش مع شتوتجارت (3)
  • عرض 25 صورة
    عمر مرموش مع شتوتجارت (1)
  • عرض 25 صورة
    عمر مرموش مع فولفسبورج (3)
  • عرض 25 صورة
    عمر مرموش مع فولفسبورج (2)
  • عرض 25 صورة
    عمر مرموش مع فولفسبورج (1)
  • عرض 25 صورة
    عمر مرموش مع وادي دجلة (3)
  • عرض 25 صورة
    عمر مرموش مع وادي دجلة (2)
  • عرض 25 صورة
    عمر مرموش مع وادي دجلة (1)
  • عرض 25 صورة
    عمر مرموش مع نادي سانت باولي
  • عرض 25 صورة
    عمر مرموش مع وادي دجلة (5)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

انتشرت أنباء خلال الفترة الأخيرة تشير إلى سعي نادي مانشستر سيتي للتعاقد مع المهاجم المصري، عمر مرموش، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" فإن بيب جوارديولا أعطى الضوء الأخضر لإدارة مانشستر سيتي للتفاوض مع فرانكفورت والحصول على خدمات اللاعب صاحب الـ25 عاما.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم مسيرة مرموش من وادي دجلة إلى العالمية.

عمر مرموش وادي دجلة

بدأ عمر مرموش مسيرته الكروية مع ناشئين نادي وادي دجلة تحت إشراف العديد من الأسماء الكبيرة في كرة القدم المصرية مثل، أحمد حسام ميدو وماجد سامي رئيس النادي.

وفي موسم 2016/17 تم تصعيد مرموش إلى الفريق الأول لكرة القدم، نظرا لموهبته التي لفتت الأنظار خلال تلك الفترة.

وبعد عام واحد مع الفريق الأول لوادي دجلة، انتقل مرموش إلى ناشئين فولفسبورج الألماني، ثم يتم تصعيده وإعارته إلى سانت باولي في موسم 2020/21.

فرانكفورت يحصل على خدمات مرموش مجانا

ومن إعارة سانت باولي إلى إعارة آخرى مع شتوتجارت في العام التالي، وكانت تلك الفترة التي برزت بها موهبة المهاجم المصري في الدوري الألماني، مما أدى إلى تعاقد آينتراخت فرانكفورت معه في موسم 2023/24 كلاعب حر.

ومع فرانكفورت تألق مرموش، حيث ساهم خلال الموسم الأول بـ 23 هدفا في 41 لقاء (سجل 17 هدفا، وقدم 6 تمريرات حاسمة).

وزاد تألق المصري في الموسم التالي مع فرانكفورت، ليسجل 18 هدفا، ويقدم 12 تمريرة حاسمة بجميع المسابقات حتى الآن.

وأشارت الصحف الأوروبية إلى أن عمالقة أندية العالم تضع التعاقد مع مرموش في مخططاتها مثل، مانشستر سيتي وأرسنال وبايرن ميونخ.

عمر مرموش مسيرة عمر مرموش انتقال عمر مرموش عمر مرموش انستجرام انتقال مرموش إلى السيتي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

أول تعليق من "الشرع" على الاشتباكات مع الجيش اللبناني على الحدود
مصرع 6 عناصر خطرة واستشهاد ضابط شرطة خلال مداهمة بؤر إجرامية في الصعيد
أول تعليق من وزيرة خارجية ألمانيا على رفض "الشرع" مصافحتها بسوريا
بعد تسجيل 11 زلزالاً وانفجار بركان.. خبير يحذر من مخاطر انهيار سد النهضة بإثيوبيا