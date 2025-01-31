محمد النني يدخل في مشادة مع مدرب بني ياس الإماراتي (فيديو)

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

محمد النني المحترف المصري بصفوف الجزيرة حصل على بطاقة صفراء بعدما دخل في مشادة كلامية مع المدير الفني الروماني لفريق بني ياس، دانييل إيسيلا خلال المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الإماراتي.

وشهدت الدقيقة 20 مشادة كلامية بين الطرفين حين كان محمد النني في طريقه للحصول على الكرة لتنفيذ ركلة تماس ولكن توقف مدرب بني ياس أمامه ليعطله من بناء الهجمة ليدخلا في مشادة كلامية.

وأشهر حكم المباراة على إثر هذه الواقعة بطاقة صفراء لكل من محمد النني ومدرب فريق بني ياس.

نتيجة مباراة الجزيرة وبني ياس بالدوري الإماراتي

وكانت المباراة قد انتهت بخسارة فريق الجزيرة بهدف نظيف على يد ضيفه بني ياس.

ترتيب فريق الجزيرة وبني ياس بالدوري الإماراتي

وتوقف رصيد فريق الجزيرة عقب الخسارة عند النقطة 21 في المركز السادس بفارق نقطة عن الوحدة صاحب المركز الخامس.

ورفع فريق بني ياس رصيده بعد الفوز إلى النقطة 15 في المركز 11.

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