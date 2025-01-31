برئ الجزائري أحمد القندوسي لاعب وسط فريق سيراميكا كليوباترا والأهلي السابق، أمير توفيق المدير التنفيذي لشركة الكرة بالنادي الأهلي ومدير التعاقدات السابق بالنادي، من كل ما تم الحديث عنه حول قيام توفيق، بفرض وكلاء على اللاعب للتعامل معهم عند انضمامه إلى الأهلي.

تصريحات أحمد القندوسي السابقة

وبدأت أزمة القندوسي مع النادي الأهلي وأمير توفيق المدير التنفيذي لشركة الكرة بالنادي ومدير التعاقدات السابق، منذ أكتوبر من العام الماضي 2024، حينما قال اللاعب في تصريحات قناة "أون تايم سبورتس": "زين الدين بلعيد كان قريب بشكل كبير من الانتقال إلى النادي الأهلي، الصفقة باظت علشان الوكلاء وليس المقابل المادي كما قيل، لكن اللاعب كان يشترط وجود وكليه معه عند المجيء إلى القاهرة، إلا أن بعض الناس كانوا يرغبون في أن يدخل وكلاء آخرين في الصفقة ولكنني لا أعلم من هم".

رد فعل الأهلي بعد تصريحات أحمد القندوسي

وأثارت تصريحات النجم الجزائري جدلاً واسعًا، حالة من الغضب داخل جدران النادي الأهلي، لذلك قرر النادي الأهلي ومحمد رمضان المدير الرياضي بالنادي، فتح تحقيقًا في التصريحات التي أدلى بها اللاعب وكذلك تحقيق في السبب وراء فشل صفقة زين الدين بلعيد.

وحضر جلسة التحقيق الثنائي أحمد القندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا الحالي، ومدير التعاقدات السابق بالنادي أمير توفيق، الذي كان منوط بإنهاء صفقة التعاقد مع الجزائري زين الدين بلعيد وتم الاستماع إلى كلا منهما بمفرده.

قرارات الأهلي بشأن أزمة تصريحات القندوسي

وقررت إدارة النادي الأهلي والمدير الرياضي بالنادي محمد رمضان بعد ذلك، إعادة تشكيل وهيكلة لجنة التعاقدات، ليرحل أمير توفيق عنها والاكتفاء بالبقاء في منصبه كمدير تنفيذي لشركة الكرة بالنادي.

كما قرر النادي الأهلي عرض اللاعب الجزائري أحمد القندوسي، للبيع بعد ذلك، بسبب التصريحات التي أدلى بها.

تعليق أمير توفيق على التصريحات

وتحدث أمير توفيق ردًا على تصريحات اللاعب الجزائري قائلاً: دعاء أحمد القندوسي بإنه تم إجباره على وكلاء بعينهم كان دون وجود أي دليل".

وأضاف: "قمت بتقديم 24 مستنداً لإدارة النادي والشؤون القانونية بخصوص قندوسي وزين الدين بلعيد ومعنديش تفسير للتصريحات اللي قالها".

وقام أمير توفيق بتقديم بلاغ ضد القندوسي، بسبب التصريحات التي أدلى بها.

أقوال أحمد القندوسي في التحقيقات

وقال القندوسي خلال التحقيقات التي أجريت معه اليوم: "لم أقصد في حديثي أنه تم فرض وكلاء لاعبين علي عند الانضمام إلى الأهلي، سواء من النادي الأهلي أو من قبل النادي الأهلي".

وأضاف: "خلال ظهوري في أحد البرامج التليفزيونية، تم سؤالي عن زميل لي بالمنتخب اسمه زين الدين بلعيد، حول سبب فشل انضمامه إلى الأهلي، أكدت خلالها أن اللاعب أبلغني بأن الصفقة فشلت بسبب الوكلاء الذين يعملون معه، الذي لم يتمكن من القدوم برفقتهم إلى مصر، لكن تم فهم كلامي بأنني أتحدث عن وكلاء بالنادي ولكنني لم أقصد أي شخص بالنادي وبالأخص أمير توفيق".

وتابع: "أمتلك علاقة جيدة مع أمير توفيق ولا توجد بيننا أي خلافات سابقة أو لاحقة، كنت على ذمة التحقيق حتى هذا الحديث وتفاجئت باستدعائي للتحقيق داخل النادي الأهلي".

أول رد فعل من أمير توفيق بعد أقوال القندوسي

وكتب توفيق عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات، تعقيبًا على الأقوال التي أدلى بها اللاعب أمس: :"وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ".

وأضاف:"الحمد لله رب العالمين الذي اظهر الحق و أنصفني فيما ادعاه البعض، حتى أثبت القضاء المصري صحة موقفي"

واختتم: "أود أن أشيد بدور المستشار القانوني أشرف عبد العزيز ، وللنادي الأهلي الذي أعتز وأتشرف بانتمائي له، ويشهد الله أنني كنت وسأظل مخلصا وفيا له، أمينا علي مصالحه، مراعيا حقوقه، ملتزما بواجباتي تجاه، وشكرا لكل من وثق في شخصي لتكون رسالة واضحة للبعض بتحري الدقة ومراعاة ضميرهم المهني والأخلاقي".