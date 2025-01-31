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"خنجر وبلاغ للشرطة".. ردود أفعال قوية من نجوم وجماهير الزمالك على انتقال بن شرقي للأهلي

05:10 ص الجمعة 31 يناير 2025
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نجح النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية 2025، إبرام العديد من الصفقات، والتي كان أخرها إعلان المارد الأحمر التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي في صفقة انتقال حر، بعد فسخ تعاقده مع الريان القطري.

ووصل عدد الصفقات التي أبرمها الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية إلى 5 صفقات، وهم، مصطفى العش لاعب زد، السلوفيني جراديشار، أحمد رضا لاعب بتروجيت، أشرف بن شرقي قادمًا من الريان القطري، بالإضافة إلى محمود تريزيجيه، الذي سوف ينضم إلى الفريق بداية من الموسم المقبل، قادمًا من طرابزون سبور التركي.

وتعد صفقة المغربي بن شرقي، من أكثر الصفقات التي لاقت ردود أفعال كبيرة، خاصة في ظل الشعبية الكبيرة، التي يتمتع بها اللاعب لدى جمهور نادي الزمالك، لكونه أحد نجوم الفريق السابقين.

ردود أفعال نجوم الزمالك السابق على انضمام بن شرقي إلى الأهلي

وتفاعل أسطورة نادي الزمالك السابق حازم إمام، مع انضمام بن شرقي إلى الأهلي، حيث قال: "انتقال بن شرقي إلى النادي الأهلي، أمر صعب للغاية خاصة وأنه بات أحد النجوم الذين يرتبطون بعلاقة قوية مع جمهور الزمالك، كما أن ضم الأهلي للاعب ستكون بمثابة خنجر لإدارة نادي الزمالك".

كما تفاعل محمد صلاح نجم نادي الزمالك السابق، مع انضمام اللاعب، حيث قال في تصريحات تليفزيونية: "انضمام بن شرقي إلى الأهلي واحدة من الصفقات القوية والمميزة، وسيمثل إضافة قوية للفريق إذا لعب بشكل جماعي".

وبعد إعلان الأهلي التعاقد مع بن شرقي إلى الأهلي، كتب تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق، عبر "فيس بوك": "مفيش حاجه اسمها إنتماء ولا حب الكيان ولا الكلام الفاضى ده فى كرة القدم دلوقتى، كله بيدور على مصلحتة واللى يدفع أكتر يشيل، ده شغل واحتراف في الأول والأخر، كله بيجرى ورا الفلوس، كلمة السر في حب الكيان والإنتماء هي الفلوس، قبضنى تجدنى".

أزمة لرئيس الزمالك بسبب بن شرقي

وتزامن إجراء النادي الأهلي العديد من الصفقات ومنها التعاقد مع النجم المغربي أشرف بن شرقي، عدم قيام مجلس إدارة نادي الزمالك بإبرام أي صفقة حتى الآن، مما أثار غضب الجماهير الحمراء بشكل كبير، وبدأوا في الهجوم بشكل قوي على مواقع التواصل الاجتماعي ضد رئيس نادي الزمالك حسين لبيب.

وقام أحد جماهير نادي الزمالك ممن يعيضون خارج مصر، وبالأخص في إحدى الدول العربية بنشر "بوست" عبر حسابه الشخصي، ضد رئيس نادي الزمالك، الذي اعتبره نوعًا من الإهانة والسب والقذف، ليقوم لبيب بتحرير محضرًا ضد هذا الشخص، دون أن يعلم أنه يعيش خارج مصر.

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