ستوري نجوم كرة القدم.. شيكابالا يحتفل بثلاثة أعياد ميلاد.. التفاعل من إعلان بن شرقي.. رسالة خاصة من صديق رفعت

محمد صلاح يقتحم عيد ميلاد كاراجر بصورة على "كعكة".. ما القصة؟

هل تدخل أبوتريكة في مفاوضات الأهلي للتعاقد مع بن شرقي؟.. مصدر يرد

نجل أبوتريكة يعلق على انتقال بن شرقي إلى الأهلي

أحدهم وصفه بـ "بالمبطل" والآخر كالخنجر.. ردود أفعال نجوم الزمالك على صفقة

كتبت - نهى خورشيد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، يعرض "مصراوي" عدد من المنشورات نجوم كرة القدم، عبر حساباتهم الشخصية:

احتفل محمود عبدالرزاق شيكابالا بأعياد ميلاد نجوم الزمالك، بنشر صور تجمعه مع كلاً من عمر جابر، ومحمد أبو جبل لاعب الأبيض السابق وأحمد الأحمر نجم كرة اليد.

وأبدي أمير توفيق مدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي، إعجابه بالفيديو التقديمي لصفقة انتقال النجم المغربي أشرف بن شرقي للأهلي.

فيما حرص عمر كمال عبدالواحد على إحياء ذكرى رحيل صديقه الراحل أحمد رفعت برسالة مؤثرة:"دائما في العقل والقلب اللهم لا اعتراض".

على الجانب الآخر، أهدى النجم الفرنسي كيليان مبابي قميصه إلى سيرجو راموس نجم ريال مدريد الأسبق.

كما شارك نيمار متابعيه بصورة من رحلته إلى البرازيل تميهداً لعودته إلى صفوف سانتوس بعد غياب 12 عاماً.

وأخيراً نشر أحمد حسام ميدو جانب من محاضرته اليوم مع وفد أكاديميته "THE MAKER" لأكثر من 140 مدرسة لـ شركة إميرالد.

أقرأ أيضًا:

"فعلها الخطيب ومن قبله مرتضى".. رؤساء أندية تدخلوا لحسم الصفقات الشائكة

يتبقى خطورة واحدة.. الزمالك ينهي الصفقة الشتوية الثانية