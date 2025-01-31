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ستوري نجوم كرة القدم.. شيكابالا يحتفل بثلاثة أعياد ميلاد.. التفاعل من إعلان بن شرقي.. رسالة خاصة من صديق رفعت

01:30 ص الجمعة 31 يناير 2025
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كتبت - نهى خورشيد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، يعرض "مصراوي" عدد من المنشورات نجوم كرة القدم، عبر حساباتهم الشخصية:

احتفل محمود عبدالرزاق شيكابالا بأعياد ميلاد نجوم الزمالك، بنشر صور تجمعه مع كلاً من عمر جابر، ومحمد أبو جبل لاعب الأبيض السابق وأحمد الأحمر نجم كرة اليد.

وأبدي أمير توفيق مدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي، إعجابه بالفيديو التقديمي لصفقة انتقال النجم المغربي أشرف بن شرقي للأهلي.

فيما حرص عمر كمال عبدالواحد على إحياء ذكرى رحيل صديقه الراحل أحمد رفعت برسالة مؤثرة:"دائما في العقل والقلب اللهم لا اعتراض".

على الجانب الآخر، أهدى النجم الفرنسي كيليان مبابي قميصه إلى سيرجو راموس نجم ريال مدريد الأسبق.

كما شارك نيمار متابعيه بصورة من رحلته إلى البرازيل تميهداً لعودته إلى صفوف سانتوس بعد غياب 12 عاماً.

وأخيراً نشر أحمد حسام ميدو جانب من محاضرته اليوم مع وفد أكاديميته "THE MAKER" لأكثر من 140 مدرسة لـ شركة إميرالد.

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