كتب- محمد خيري:

مازالت ردود الأفعال على صفقة انتقال المغربي أشرف بن شرقي، إلى النادي الأهلي مستمرة، من جانب نجوم الزمالك السابقين، في ظل تمتع اللاعب بتاريخ كبير مع الأبيض.

النادي الأهلي يستعد مساء اليوم للإعلان عن الصفقة بشكل رسمي، حيث اجتاز أشرف بن شرقي الفحوصات الطبية بنجاح، وقام بتصوير برومو التقديم.

جماهير الزمالك لديه حالة من الغضب الشديد في الفترة الحالية، بسبب انتقال "بن شرقي" للأحمر، رغم ارتباط اسمه بالعودة مرة أخرى للأبيض، والاستمرار في كتابة التاريخ وحصد البطولات.

ردود فعل نجم الزمالك على انضمام بن شرقي

جاء رد فعل نجوم الزمالك السابقين متباين، حيث أبدى البعض حزنه الشديد والآخر يراه غير مؤثر خاصة وأن اللاعب مستواه تراجع بعد الرحيل من الأبيض.

وقال حازم إمام: "صفقة أشرف بنشرقي ستكون مدوية لجماهير الأهلي وللنادي، ومؤلمة لنادي الزمالك، بنشرقي ليس لاعبًا عاديًا لأنه أصبح رمزًا مع جمهور الزمالك، وانتقاله للأهلي سيكون صعبًا للغاية."

وأضاف: "صفقة بنشرقي ستكون بمثابة خنجر في إدارة نادي الزمالك، حيث بدأ الهجوم على الإدارة منذ فترة، والتعاقد مع بنشرقي سيكون بمثابة ضرب عصفورين بحجر من جانب النادي الأهلي، حيث إن اللاعب محبوب من جماهير الزمالك، إضافة إلى عدم إبرام أي صفقات جديدة من قبل إدارة الزمالك."

بن شرقي بطل كورة

وفي المقابل قال بشير التابعي نجم الزمالك السابق، "انتقال أشرف بن شرقي للأهلي صفقة كيد في الزمالك، واللاعب كان قريب من الزمالك في الصيف".

وتابع:" أشرف بن شرقي، في الزمالك تألق بسبب اللاعبين الذين كانوا يتواجدون في الفريق، وهو حاليًا بعيد عن مستواه وشبه مبطل كرة، وكان يشارك مع الريان في دوري أبطال آسيا فقط".

وأكمل:" الزمالك لو كان يريد ضم بن شرقي كان ضمه، والزمالك ليس في حاجة لخدماته في الوقت الحالي، وصفقته مثل حقنة بنج للجماهير الحمراء، بعد الهجوم على مجلس الإدارة".

أقرأ أيضًا:

"فعلها الخطيب ومن قبله مرتضى".. رؤساء أندية تدخلوا لحسم الصفقات الشائكة

يتبقى خطورة واحدة.. الزمالك ينهي الصفقة الشتوية الثانية