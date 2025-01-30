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محمد شريف وعائلته يؤدون مناسك العمرة

09:34 م الخميس 30 يناير 2025

محمد شريف

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كتب - نهى خورشيد

أدي محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج والأهلي السابق، مناسك العمرة رفقة زوجته ونجله الأكبر "شريف".

ونشر شريف عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة من أمام الكعبة مع زوجته ونجله.

ويستعد الفريق الكروي بنادي الخليج لمواجهة نظيره ضمك والمحترف بصفوفه الدولي المصري طارق حامد يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من عمر مسابقة دوري روشن.

ويحتل الفريق الكروي بنادي الخليج المركز الثامن بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 26 نقطة، جمعها من الفوز في 8 لقاءات والتعادل في مواجهتين والخسارة في 7.

وكان الخليج حقق فوزاً على الأخدود بثنائية مقابل هدف في الجولة الماضية من منافسات الدوري السعودي.

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محمد شريف مناسك العمرة نادي الخليج دوري روشن
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