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نجل أبوتريكة يعلق على انتقال بن شرقي إلى الأهلي

09:30 م الخميس 30 يناير 2025
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    سيف أبو تريكة
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    بن شرقي
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كتب - يوسف محمد:

علق سيف أبو تريكة، نجل أسطورة النادي الأهلي ومنتخب مصر محمد أبو تريكة، على تعاقد النادي الأهلي مع المغربي أشرف بن شرقي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ونشر سيف أبو تريكة، صورة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، للنجم المغربي بقميص الأهلي، واضعًا عليها رمز تعبيري "قلب وتاج بجوار علم المغرب".

وكان النادي الأهلي أعلن اليوم الخميس، التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي بشكل رسمي، لمدة موسمين ونصف، في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع الريان القطري.

ويذكر أن بن شرقي سبق له التواجد في الدوري المصري، حينما لعب في صفوف نادي الزمالك خلال الفترة من 2019 حتى عام 2022.

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سيف أبو تريكة النادي الأهلي أبو تريكة أشرف بن شرقي إنستجرام سيف أبو تريكة
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