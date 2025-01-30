نجل أبوتريكة يعلق على انتقال بن شرقي إلى الأهلي

تداولت بعض الأنباء على مواقع التواصل الاجتماعي، عن دخول نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، محمد أبو تريكة في إتمام صفقة بن شرقي وانتقاله إلى النادي الأهلي.

أكد مصدر مطلع، أن محمد أبوتريكة لم يتدخل في مفاوضات الأهلي مع بن شرقي على الإطلاق وكل ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح.

من جانبه، قال الإعلامي أحمد شوبير ولاعب النادي الأهلي السابق ومقدم برنامج "حارس الأهلي" على القناة التلفزيونية الرسمية، أنه تم طرح اسم النجم المغربي أثناء اجتماع مع لجنة التخطيط بحضور خالد مرتجي، ولاقى إقبالا كبيرًا وبدأت المفاوضات بسرية تامة.

وأوضح أن مرتجي تواصل مع وكيل بن شرقي وأبدى موافقته مؤكدًا على رغبة بن شرقي في الانتقال إلى الأهلي.

وسارت الأمور وتم فسخ عقد اللاعب المغربي مع نادي الريان القطري بعد إنهاء أزمة الشرط الجزائي، وتحمل اللاعب جزءًا من قيمته.