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كتب - يوسف محمد:

اقترب النادي الأهلي، من إعلان التعاقد بشكل رسمي مع النجم المغربي أشرف بن شرقي، لاعب فريق الريان القطري السابق، في صفقة انتقال حر عقب فسخ تعاقده مع الفريق القطري.

ووصل النجم المغربي أشرف بن شرقي إلى القاهرة، أمس الأربعاء استعدادًا لإنهاء إجراءات انتقاله إلى المارد الأحمر.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان بشكل رسمي، عن انضمام أشرف بن شرقي إلى النادي الأهلي اليوم الخميس.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع اقتراب النجم المغربي من الانضمام إلى النادي الأهلي.

ويمكنكم مشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع اقتراب انضمام أشرف بن شرقي إلى الأهلي، بمطالعة الألبوم أعلاه:

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