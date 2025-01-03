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كتب- نهى خورشيد:

نشرت زوجة عماد متعب يارا نعوم صورًا رفقته وبناته أثناء قضائهم رحلة في الصحراء.

ونستعرض في هذا التقرير أبرز المعلومات عن يارا نعوم

من هي زوجة عماد متعب؟

ولدت يارا نعوم في 1 سبتمبر لعام 1987

حققت زوجة نجم الأهل السابق، لقب ملكة جمال مصر في عام 2008

رزقت بطفلتين من متعب وهن، تمارا وسيلين

شاركت يارا نعوم في فيلم سينمائي من إخراج خالد يوسف وهو "حين ميسرة".

قالت في لقاء سابق، إنها لا تتابع مباريات كرة القدم إلا بمشاركة زوجها عماد متعب، خاصة أنها لا تشجع أي نادي.

التقت يارا بمتعب أثناء مشاركتهما في أحد الإعلانات، ولم تكن أنه لاعب كرة قدم.

تزوجا متعب ويارا في ديسمبر عام 2011

درست، الديكور، في معهد السينما

شاركت في مسلسل أحزان مريم

أعلنت عن حزنها من عدم مشاركة متعب في مباريات الأهلي عام 2016، فترة وجود المدير الفني، مارتن يول، حيث استبعده من مباراة روما الودية. وكتبت وقتها: "عماد مكانش له تذكرة للعودة مع لاعبي الفريق، هل ده عيب في النظام والسيستم ولا فينا ولا في مين بالضبط"