لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
14:30

نيوكاسل

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
17:00

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
17:00

ليستر سيتي

الدوري الإنجليزي

برايتون

- -
19:30

أرسنال

كأس ملك أسبانيا

بارباسترو

- -
20:00

برشلونة

الدوري الفرنسي

ليل

- -
20:00

نانت

جميع المباريات

إعلان

شاركت في فيلم حسين ميسرة.. من هي زوجة عماد متعب؟ (صور)

11:34 م الجمعة 03 يناير 2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    يارا نعوم زوجة عماد متعب
  • عرض 25 صورة
    يارا نعوم زوجة عماد متعب
  • عرض 25 صورة
    يارا نعوم زوجة عماد متعب
  • عرض 25 صورة
    يارا نعوم زوجة عماد متعب
  • عرض 25 صورة
    يارا نعوم زوجة عماد متعب
  • عرض 25 صورة
    يارا نعوم زوجة عماد متعب
  • عرض 25 صورة
    يارا نعوم زوجة عماد متعب
  • عرض 25 صورة
    يارا نعوم
  • عرض 25 صورة
    يارا نعوم زوجة عماد متعب وإبنتيهما
  • عرض 25 صورة
    يارا نعوم ملكة جمال مصر 2008
  • عرض 25 صورة
    يارا نعوم ملكة جمال مصر 2008
  • عرض 25 صورة
    يارا نعوم زوجة عماد متعب
  • عرض 25 صورة
    يارا نعوم زوجة عماد متعب
  • عرض 25 صورة
    يارا نعوم زوجة عماد متعب
  • عرض 25 صورة
    يارا نعوم زوجة عماد متعب
  • عرض 25 صورة
    يارا نعوم زوجة عماد متعب
  • عرض 25 صورة
    يارا نعوم زوجة عماد متعب
  • عرض 25 صورة
    يارا نعوم زوجة عماد متعب
  • عرض 25 صورة
    يارا نعوم زوجة عماد متعب
  • عرض 25 صورة
    يارا نعوم زوجة عماد متعب
  • عرض 25 صورة
    يارا نعوم زوجة عماد متعب
  • عرض 25 صورة
    يارا نعوم زوجة عماد متعب
  • عرض 25 صورة
    يارا نعوم زوجة عماد متعب
  • عرض 25 صورة
    يارا نعوم زوجة عماد متعب
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- نهى خورشيد:


نشرت زوجة عماد متعب يارا نعوم صورًا رفقته وبناته أثناء قضائهم رحلة في الصحراء.

ونستعرض في هذا التقرير أبرز المعلومات عن يارا نعوم

من هي زوجة عماد متعب؟

ولدت يارا نعوم في 1 سبتمبر لعام 1987

حققت زوجة نجم الأهل السابق، لقب ملكة جمال مصر في عام 2008

رزقت بطفلتين من متعب وهن، تمارا وسيلين

شاركت يارا نعوم في فيلم سينمائي من إخراج خالد يوسف وهو "حسين ميسرة".

قالت في لقاء سابق، إنها لا تتابع مباريات كرة القدم إلا بمشاركة زوجها عماد متعب، خاصة أنها لا تشجع أي نادي.

التقت يارا بمتعب أثناء مشاركتهما في أحد الإعلانات، ولم تكن أنه لاعب كرة قدم.

تزوجا متعب ويارا في ديسمبر عام 2011

درست، الديكور، في معهد السينما

شاركت في مسلسل أحزان مريم

أعلنت عن حزنها من عدم مشاركة متعب في مباريات الأهلي عام 2016، فترة وجود المدير الفني، مارتن يول، حيث استبعده من مباراة روما الودية. وكتبت وقتها: "عماد مكانش له تذكرة للعودة مع لاعبي الفريق، هل ده عيب في النظام والسيستم ولا فينا ولا في مين بالضبط"

من هي زوجة عماد متعب يارا نعوم يارا نعوم حين ميسرة الأهلي صور عماد متعب وزوجته
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

أول تعليق من "الشرع" على الاشتباكات مع الجيش اللبناني على الحدود
مصرع 6 عناصر خطرة واستشهاد ضابط شرطة خلال مداهمة بؤر إجرامية في الصعيد
أول تعليق من وزيرة خارجية ألمانيا على رفض "الشرع" مصافحتها بسوريا
بعد تسجيل 11 زلزالاً وانفجار بركان.. خبير يحذر من مخاطر انهيار سد النهضة بإثيوبيا