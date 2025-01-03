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أول رد فعل من أحمد زيزو بعد تعرضه لحادث سير

09:03 م الجمعة 03 يناير 2025
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    أحمد زيزو
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    احتفال زيزو بهدفه (2)
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    لحظة تسديد زيزو للهدف
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    زيزو يحتفل مع عمر جابر
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    أحمد سيد زيزو مع أحد المشجعين
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    زيزو مع طفل مباراة غزل المحلة3
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    زيزو مع طفل مباراة غزل المحلة6
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    إصابة زيزو في الدقائق الأولي
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    أحمد سيد زيزو نجم الزمالك
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    أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك
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تعرض أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، صباح اليوم الجمعة، إلى حادث سير.

ولم يتعرض لاعب نادي الزمالك لأي إصابة بسبب الحادث، تعرضت سيارة اللاعب لتلفيات بسيطة إثر الحادث.

وكان أحمد سيد زيزو، تعرض لوعكة صحية في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بعدما قام بنشر "ستوري" عبر حسابه على "إنستجرام"، طالب الناس بالدعاء له بالشفاء، قبل أن يتعرض لحادث سير بعد ساعات قليلة.

واكتفى أحمد سيدي زيزو، بنشر صورة سيارته فقط عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عقب التعرض لحادث السير.

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