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"البسوا المموه".. زوجة عماد متعب تنشر صورا جديدة من الصحراء وتعلق

08:58 م الجمعة 03 يناير 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    عماد متعب مع زوجته وبناته في رحلة بالصحراء
  • عرض 15 صورة
    زوجة عماد متعب وأولاده
  • عرض 15 صورة
    يارا نعوم زوجة عماد متعب وابنتيهما
  • عرض 15 صورة
    يارا نعوم زوجة عماد متعب
  • عرض 15 صورة
    يارا نعوم زوجة عماد متعب
  • عرض 15 صورة
    يارا نعوم زوجة عماد متعب
  • عرض 15 صورة
    يارا نعوم زوجة عماد متعب
  • عرض 15 صورة
    يارا نعوم زوجة عماد متعب
  • عرض 15 صورة
    يارا نعوم زوجة عماد متعب
  • عرض 15 صورة
    يارا نعوم زوجة عماد متعب
  • عرض 15 صورة
    عماد متعب ويارا نعوم
  • عرض 15 صورة
    عماد متعب وزوجته
  • عرض 15 صورة
    عماد متعب رفقة زوجته
  • عرض 15 صورة
    عماد متعب ويارا نعوم 1
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شاركت يارا نعوم زوجة نجم النادي الأهلي عماد متعب صورًا جديدة من نزهة في الصحراء رفقة أولادهم، وذلك على حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت زوجة عماد متعب: "البسوا المموه بيخافوا منه".

يذكر أن عماد متعب أعلن إقامة مباراة اعتزاله كرة القدم بين النادي الأهلي وبرشلونة.

وأوضح، أن السبب في إصراره على إقامة مباراة اعتزاله، جمهور النادي الأهلي الذي استقبله بحفاوة كبيرة في مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

واعتزل عماد متعب كرة القدم في عام 2018، ويعمل حاليا محلل مباريات في قنوات عربية عديدة، أون سبورت، إم بي سي مصر.

ويلتقي النادي الأهلي اليوم شباب بلوزداد في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا

عماد متعب وزوجته عماد متعب ويارا نعوم بنات عماد متعب الأهلي
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