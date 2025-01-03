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حسني عبد ربه ينشر صورة رومانسية مع زوجته ويقيد التعليقات

08:37 م الجمعة 03 يناير 2025
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    حسني عبد ربه وزوجته (3)_Easy-Resize.com (1)
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    حسني عبد ربه لاعب الإسماعيلي السابق وزوجته
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    حسني عبد ربه وزوجته
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    حسني عبد ربه وزوجته
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    حسني عبد ربه وميرنا الغيطي
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شارك حسني ربه لاعب الإسماعيلي السابق ومنتخب مصر، صورة رومانسية مع زوجته الثانية ميرنا غيط، وذلك عبر حسابه الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت زوجة حسني ربه ميرنا غيط برمز قلب أحمر وقفل، وقيدا التعليقات.

يذكر أن حسني عبد ربه تعرف على زوجته ميرنا غيط في أحد الأفراح وأعجب به، قال في تصريحاته على إذاعة أون سبورت إف إم: "عجبني فيها الطيبة والجمال والرقة وبحب أعمل فيها مقالب ومفاجآت".

وبخصوص وصفها بالزوجة الثانية، قال، إن حياته الشخصية أمر خاص، مضيفًا: "أنا مش متجوز اتنين، أنا متزوج من ميرنا فقط وأي شخص معرض للانفصال عن زوجته، وياريت نبطل نحكم على حد دون معرفة طبيعة وشؤون حياته".

حسني عبد ربه وزوجته الثانية ميرنا غيط

حسني عبد ربه وزوجته زوجة حسني عبد ربه الثانية ميرنا غيط حسني عبد ربه انستقرام
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