أول رد فعل من أحمد زيزو بعد تعرضه لحادث سير

شارك حسني ربه لاعب الإسماعيلي السابق ومنتخب مصر، صورة رومانسية مع زوجته الثانية ميرنا غيط، وذلك عبر حسابه الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت زوجة حسني ربه ميرنا غيط برمز قلب أحمر وقفل، وقيدا التعليقات.

يذكر أن حسني عبد ربه تعرف على زوجته ميرنا غيط في أحد الأفراح وأعجب به، قال في تصريحاته على إذاعة أون سبورت إف إم: "عجبني فيها الطيبة والجمال والرقة وبحب أعمل فيها مقالب ومفاجآت".

وبخصوص وصفها بالزوجة الثانية، قال، إن حياته الشخصية أمر خاص، مضيفًا: "أنا مش متجوز اتنين، أنا متزوج من ميرنا فقط وأي شخص معرض للانفصال عن زوجته، وياريت نبطل نحكم على حد دون معرفة طبيعة وشؤون حياته".