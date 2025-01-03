بعد قضاء إجازة الكريسماس.. كريستيانو رونالدو يعود إلى تدريبات النصر (صور)

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كتب - محمد القرش:

عاد المهاجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، إلى تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بعد انتهاء إجازة عيد الميلاد.

وحرص اللاعب صاحب الـ 39 عاما على الاحتفال بعيد الميلاد والسنة الجديدة 2025 مع صديقته وأم أولاده جورجينا رودريجيز.

ونشر رونالدو صور من تدريبات نادي النصر عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام"، وكتب: "العودة إلى العمل".

وانضم رونالدو إلى النصر السعودي في موسم 2022/23 بعدما فسخ تعاقده مع نادي مانشستر يونايتد.

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