بعد العلاقة السرية.. قصة جديدة للاعب مانشستر سيتي مع مذيعة مشهورة

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كتب - محمد القرش:

أثار لاعب مانشستر سيتي، روبن دياز، الجدل بعدما تم تصويره مع المذيعة البريطانية مايا جاما وهما يحتفلان بليلة رأس السنة الجديدة.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الصورة التي نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت المدافع الدولي البرتغالي وهو يتناول العشاء مع جاما في مطعم سا كابيلا في إيبيزا.

وأوضحت الصحيفة أن الثنائي كان قد أثار شائعات حول علاقة رومانسية محتملة في نوفمبر الماضي بعد أن بدءا في متابعة بعضهما البعض منصة "إنستجرام".

وكانت لدياز علاقات سابقة رفيعة المستوى، حيث كان البرتغالي على علاقة بمغنية البوب ​​البرتغالية أبريل آيفي، ونجمة برنامج "Love Island" أرابيلا تشي.

وبدأ دياز وإيفي المواعدة في نهاية عام 2018 وأعلنا عن علاقتهما في يوم رأس السنة الجديدة في عام 2019.

وكان الزوجان يعيشان معًا في مانشستر بعد انضمام روبن إلى عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز في صفقة بلغت قيمتها 61 مليون جنيه إسترليني قادمًا من بنفيكا.

وذكرت تقارير أن دياز، الذي فاز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي، انفصل عن آيفي بسبب "اختلافات في نمط الحياة"، حيث كان يريد عيش حياة "أكثر تحفظا" تتعارض مع "حماسة" حبه السابق.

وأضافت صحيفة "ديلي ميل" أن الزوجان السابقان كانا يتشاركان بالفعل منزلًا في مانشستر، حيث انتقلت المغنية لتكون قريبة من روبن وفي نفس الوقت تراهن على مسيرتها الموسيقية في لندن.

وذكرت التقارير أن الانفصال حدث بعد إجازة الصيف التي قضاها الزوجان في اليونان خلال شهر يوليو 2021.

وعن علاقة اللاعب بـ "أرابيلا تشي"، فقد كشف صحيفة "ذا صن" أن أرابيلا كانت تسافر بانتظام من منزلها في إيبيزا لقضاء بعض الوقت مع روبن في المملكة المتحدة.

وفي ذلك الوقت، قال أحد المصادر لـ "ذا صن": "كان روبين وآرابيلا على علاقة سرية، لقد زارته في مانشستر وكانت مواعيدهما كلها سرية".

وأكدت الصحيفة أنهما التقيا من خلال أصدقاء مشتركين، لكن العلاقة أصبحت علنية عندما شاركا منشورات لبرج إيفل في نوفمبر 2023.

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