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يعد لاعب منتخب فلسطين عطا جابر من اللاعبين، الذين أثاروا حالة كبيرة من الجدل، خلال السنوات الماضية، بعد ظهوره رفقة المنتخب الفلسطيني، على الرغم من مشاركة في منتخب الشباب للكيان الصهيوني.

وظهر جابر رفقة منتخب فلسطين للمرة الأولى، بعد اختياره تمثيل الفدائي بدلاً من الكيان الصهيوني، في 14 يونيو 2023، خلال مباراة المنتخب الفلسطيني أمام إندونيسيا، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي دون أهداف.

وشارك جابر رفقة منتخب الفدائي، في بطولة كأس آسيا الماضية، التي أقيمت بدولة قطر في يناير 2024.

ويبلغ عطا جابر من العمر 30 عاماً، فهو من مواليد 3 أكتوبر عام 1994 بمنطقة مجد الكروم.

وكانت بداية جابر في كرة القدم، رفقة مكابي حيفا الإسرائيلي والذي انتقل منه في عام 2015 إلى فريق أبناء سخنين.

واستمر جابر رفقة فريق أبناء سخنين 6 سنوات، قبل أن ينتقل إلى فريق أشدود في أغسطس 2021 والذي استمر في صفوفه لمدة موسم واحد، قبل أن ينتقل إلى فريق نفطتشي بي اف كي.

ويلعب عطا جابر في الموسم الحالي رفقة لاعب الأهلي المعار أحمد عبد القادر، في صفوف فريق قطر القطري، حيث انضم عطا إلى الفريق القطري في أكتوبر 2024.

وشارك عطا جابر رفقة فريق قطر القطري خلال الموسم الحالي في 5 مباريات، اكتفى خلالهم بتقديم تمريرة حاسمة فقط.

وعلى الصعيد الدولي، شارك عطا جابر رفقة منتخب فلسطين في 11 مباراة، لكنه لم يسجل أي هدف.

وحمل عطا جابر، شاغرة قيادة منتخب الكيان الصهيوني للشباب خلال الفترة من 2015 حتى عام 2019.، قبل أن يقرر المشاركة رفقة منتخب فلسطين الأول.