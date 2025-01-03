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تاريخ ومكان وفاة أحمد رفعت…إليك التفاصيل

12:23 ص الجمعة 03 يناير 2025
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    لحظة سقوط أحمد رفعت
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    أحمد رفعت وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
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    أحمد رفعت
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كتب- محمد عبد الهادي:

تشغل وفاة الاعب المصري أحمد رفعت، العديد من قطاع الجمهور المصري، وذلك لما شهدته قصته من وقائع مثيرة وأحداث درامية.

تاريخ ومكان وفاة اللاعب أحمد رفعت

توفي اللاعب المصري أحمد السيد رفعت، نجم نادي مودرن فيوتشر ومنتخب مصر، في 6 يوليو 2024 نتيجة سكتة قلبية مفاجئة.

جاءت هذه الوفاة بعد تعرضه في 11 مارس 2024 لتوقف في عضلة القلب أثناء مباراة في الدوري المصري الممتاز، ناتج عن جلطة في الشريان التاجي المحوري.

على الرغم من تركيب دعامة للقلب وتلقيه العلاج المناسب، وخروجه من المستشفى وممارسة حياته الطبيعية لفترة قصيرة إلا أن حالته لم تتحسن بسبب خلل جيني وراثي أدى إلى تصلب مبكر في الشرايين التاجية واضطرابات في الصفائح الدموية حتى وفاته في يوليو 2024.

توصيات التقرير الطبي لوفاة اللاعب أحمد رفعت

1. الكشف الطبي الشامل: إلزام جميع الأندية بإجراء تحاليل دورية متقدمة تشمل الفحص الجيني.

2. إنشاء لجنة طبية متخصصة: لوضع بروتوكولات طبية صارمة لمتابعة اللاعبين.

3. توفير تجهيزات حديثة في الأندية: لضمان التعامل السريع مع الأزمات الصحية.

4. التثقيف الطبي: رفع الوعي بين اللاعبين حول المخاطر الصحية وضرورة المتابعة الطبية.

5. تحديث اللوائح: تضمين معايير طبية دقيقة في عقود اللاعبين.

مكان وتاريخ وفاة أحمد رفعت مرض أحمد رفعت سبب وفاة أحمد رفعت أحمد رفعت
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