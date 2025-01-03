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هل أحمد رفعت متزوج؟

12:20 ص الجمعة 03 يناير 2025
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    أحمد رفعت وخطيبته
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    خطيبة أحمد رفعت
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    أحمد رفعت مع خطيبته
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    أحمد رفعت وخطيبته
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    ميار محمد خطيبة أحمد رفعت
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أصدرت النيابة العامة يوم الأربعاء الماضي، بياناً رسمياً بشأن وفاة أحمد رفعت لاعب فريق مودرن سبورت السابق، يفيد أن وفاة اللاعب جاءت لظروف صحية وراثية.

وكان أحمد رفعت رحل عن عالمنا في شهر يوليو الماضي بعمر 31 عاماً، بعد سقوطه في مباراة مودرن سبورت والاتحاد السكندري إثر تعرضه لأزمة قلبية حادة.

وعلى الرغم من وفاة رفعت منذ أكثر من ستة أشهر، إلا أن الكثير من محبي كرة القدم المصرية مازالوا يبحثون عن أهم التفاصيل والمعلومات الخاصة بالراحل، بشكل خاص البحث تفاصيل حياته الأسرية.

ومن الأمور التي ارتفعت عمليات البحث عليها بشكل كبيرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هو البحث عن معلومات تتعلق بزوجة الراحل.

ورغم من زيادة البحث، عن أبرز المعلومات المتعلقة بزوجة أحمد رفعت، إلا أن الراحل، توفي قبل أن يتزوج ولكنه قبل وفاته كان خاطب فتاة تدعى "ميار محمد".

وكان رفعت قال في آخر ظهور إعلامي له مع إبراهيم فايق، إن خطيبته ساندته خلال فترة أزمته التي تعرض لها.

هل أحمد رفعت متزوج خطيبة أحمد رفعت أحمد رفعت مكان وتاريخ وفاة أحمد رفعت
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