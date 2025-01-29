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أبرز 8 معلومات عن سيف الدرع نجم منتخب مصر لكرة اليد

09:14 م الأربعاء 29 يناير 2025
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رغم وداع منتخب مصر لكرة اليد لبطولة العالم، إلا أن لاعبي الفراعنة أثبتوا قدراتهم العالية في مواجهة أي منتخب طول المسابقة، ونجحوا في تأكيد نجاحهم أمام العالم.ويمتلك منتخب مصر لكرة اليد داخل صفوفه، العديد من الأسماء البارزة والمتألقة في الداخل والخارج ومن بينهما سيف الدرع.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية أبرز المعلومات عن سيف الدرع نجم منتخب مصر لكرة اليد

أبرز المعلومات عن سيف الدرع نجم منتخب مصر لكرة اليد

من مواليد 19 سبتمبر 1998.

يبلغ من العمر 27 عاماً.

بدأ مشواره في كرة اليد من نادي هليوبوليس.

يلعب في مركز سنتر باك مدافع منتصف.

يمثل حالياً نادي ليموج الفرنسي.

حصد برونزية بطولة العالم لكرة اليد للشباب في 2016.

الشقيق الأصغر لـ يحيي الدرع نجم الزمالك الأسبق، وفيسبرم المجري.

توج أمس بجائزة رجل مباراة مصر وفرنسا ببطولة العالم، رغم خسارة الفراعنة بفارق هدف من الديوك بنتيجة 34-33.

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