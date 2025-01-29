من هو رشاد متولي صفقة الأهلي المحتملة؟

كتب- نهى خورشيد:

بات رشاد متولي نجم خط وسط الفريق الكروي بنادي بتروجيت، قريباً من الانتقال إلى صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وتشير التقارير الصحفية خلال الساعات الماضية إلى أن الإدارة الحمراء تكثف مفاوضاتها للحصول على خدمات متولي، قبل انتهاء سوق الانتقالات الشتوية بمصر.

ويعرض "مصراوي" في السطور القادمة معلومات عن رشاد المتولي صفقة الأهلى المحتملة:

من هو رشاد متولي صفقة الأهلي المحتملة؟

من مواليد 24 يناير 2001.

يبلغ من العمر 24 عاماً.

يلعب في مركز خط الوسط.

يمثل في الوقت الحالي نادي بتروجيت.

شارك خلال الموسم الجاري في 10 مباريات، سجل خلالها هدفين وصنع 2 آخرين.

والجدير بالذكر أن إدارة القلعة الحمراء نجحت في التعاقد مع 4 صفقات حتى الآن، وهم؛ مصطفى العش، أحمد رضا، نيجك جراديشار، محمود حسن تريزيجيه.