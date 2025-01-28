كتب - محمد عبد السلام:

أعلن المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) الاتفاق على منح كل منتخب مشارك في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 فندقًا خاصًا، بالإضافة إلى ملعب خاص للتدريبات.

كما تم الاتفاق على عدم إقامة مباراتين على نفس الملعب.

ومن المقرر أن يقيم منتخب مصر في فندق فيرمونت تغازوت باي خلال بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

أبرز المعلومات عن فندق إقامة منتخب مصر في كأس إفريقيا2025

يُصنف هذا الفندق من الفنادق الأغلى سعرًا في المغرب، حيث يعد من فئة الخمس نجوم ويتكون من 146 غرفة وأجنحة وفيلات.

ويتحدث موظفو الفندق اللغات العربية؛ الإنجليزية، الإسبانية، والفرنسية.

يقع الفندق في مدينة تغازوت المغربية، التي تستضيف بطولة أمم أفريقيا 2025، ويتميز بالفنادق الراقية والحدائق الواسعة والمناطق الشاطئية الخاصة، كما يوفر الفندق مسبحًا خارجيًا لراحة اللاعبين.

يبتعد الفندق عن شاطئ إيموارن 700 متر، بينما يبعد 2.6 كيلو عن شاطئ بانانا بوينت. ويقع مطار المسيرة الدولي على بُعد 36 كم من الفندق.