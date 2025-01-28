كتب- محمد عبدالهادي:

ظهر حسام البدري، المدير الفني السابق للمنتخب المصري، في فيلم سينمائي بعنوان "يارب ولد" الذي تم انتاجه عام 1984، رفقة النجوم فريد شوقي، كريمة مختار، سمير غانم، وحارس مرمى الأهلي إكرامي.

ورغم أن البدري ليس نجمًا سينمائيًا، إلا أن ظهوره في الفيلم كان لافتًا ويعد تجربة فريدة له خارج نطاق كرة القدم.

حسام البدري يروي قصة ظهوره السينمائي الوحيد

تحدث البدري في احدي القنوات الفضائية عن كواليس تجربته الفنية الوحيدة في الفيلم المصري الشهير "يارب ولد" قائلاً إنها لم تكن تجربة فنية حقيقية بل "تدبيسة"، حيث كانت مصادفة طريفة وضعته في موقع التصوير.

وأضاف أنه كان في ذلك الوقت برفقة إكرامي، الذي كان يشارك في التمثيل وطلب من الفريق أن يكونوا حاضرين في التصوير، موضحًا أنه لم يكن يمتلك أي تجربة سابقة في التمثيل.

وأكمل البدري حديثه، قائلاً: " كانت تجربة جميلة ولها ذكريات حلوة، وكان الموقف مضحكًا، خصوصًا في الخناقة التي حدثت أثناء التصوير. لكنني لم أخض أي تجربة تمثيلية حقيقية."

وقال البدري في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر": "لم أتقاضِ أي مقابل مادي نظير ظهوري في فيلم يارب ولد".