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"7 ثوان كتبت احتراف شيكابالا".. قصة 5 صفقات تمت في اللحظات الأخيرة قبل غلق القيد

03:22 م الثلاثاء 28 يناير 2025
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    شيكابالا بقميص سبورتنج
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    شيكابالا يدخل قائمة سبورتنج لشبونة الأولية لمواجهة "بيلينينسيش" بالدوري البرتغالي
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    شيكابالا يدخل قائمة سبورتنج لشبونة لأول مرة بالدوري البرتغالي
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    عبدالله السعيد لحظة تنفيذ ركلة الجزاء
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    شيكابالا وناصر منسي
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    المغربي أحمد بلحاج
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    ناصر منسي
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    ناصر منسي
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    ناصر منسي
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    ناصر منسي يحتفل بهدفه في مرمى الزمالك
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تشهد صفقات انتقالات اللاعبين خلال فترات القيد المختلفة العديد من القصص والمفارقات منها سهلة التفاوض بين الأطراف المعنية ومنها التي تشهد مفاوضات مُعقدة وأخرى يتم إنقاذها في اللحظات الأخيرة.

صفقة انتقال شيكابالا لسبورتنج لشبونة

محمود عبدالرزاق شيكابالا قائد فريق الزمالك انضم يوم 31 يناير 2014 ـ آخر يوم بالانتقالات الشتوية ـ لصفوف نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي قادمًا من القلعة البيضاء بعد فسخ تعاقده.

عبدالرحمن مجدي وكيل شيكابالا حينها قال أن الصفقة تم قيدها بالاتحاد البرتغالي قبل 7 ثوانِ من غلق باب الانتقالات الشتوية.

وشارك شيكابالا مع فريق رديف سبورتنج لشبونة بـ 5 مباريات لم يُسجل أو يصنع خلالها فيما شارك في مباراة مع الفريق الأول لم يُسجل أو يصنع خلالها بجانب المشاركة في مباراة احتفالية نادي الاتحاد بمئويته التي واجه بها النادي البرتغالي في الإسكندرية.

قيد ناصر منسي وأحمد بلحاج ومحمد شبانة

شهد اليوم الأخير من فترة الانتقالات الشتوية الماضية قيد نادي الزمالك ثلاثة صفقات باللحظات الأخيرة وهم ناصر منسي قادمًا من البنك الأهلي وأحمد بلحاج قادمًا من أسوان ومحمد شبانة بعد قطع إعارته لنادي سموحة.

مرتضى منصور رئيس النادي حينها برفقة مسؤولون بالنادي توجهوا إلى مقر اتحاد الكرة في اللحاظت الأخيرة لقيد اللاعبين وهو ما تم لكن اشترط اتحاد الكرة دفع الزمالك دفعة من المستحقات المتأخرة عليه لاتحاد الكرة.

قيد عبدالله السعيد بالزمالك

عبدالله السعيد ارتبط اسمه خلال أكثر من فترة انتقالات بالانضمام لنادي الزمالك حتى تم حسمها في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من صفوف بيراميدز.

عبدالله السعيد شارك بقميص الزمالك منذ انضمامه بـ 40 مباراة سجل خلالها 9 أهداف وأرسل 6 تمريرات حاسمة لزملائه.

وتوّج عبدالله السعيد بقميص الزمالك بكأس السوبر الأفريقي.


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"7 ثوان كتبت احتراف شيكابالا".. قصة 5 صفقات تمت في اللحظات الأخيرة قبل غلق القيد

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محمود عبدالرزاق شيكابالا سبورتنج لشبونة
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