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"الشناوي الأقرب ليا".. 3 أسرار من حياة علي معلول في الأهلي

انتهت رحلة علي معلول مع النادي الأهلي بإعلان وكيله جون إدوارد اليوم.

رحيل علي معلول من النادي الأهلي

وصرح مصدر لموقع مصراوي، أن معلول قرر الرحيل عن صفوف النادي الأهلي وذلك لرفع الحرج عن مسؤولي الأهلي الذين لم يتحدثوا معه حتى الآن بشأن مستقبله مع الفريق.

وتعافى معلول من الإصابة منذ عدة أيام وشارك في المران الجماعي للفريق.

وانتقل معلول من الصفاقسي التونسي إلى النادي الأهلي في 25 يوليو 2016.

علي معلول وزوجته وأولاده يحتفلوا ببطولات الأهلي

وشارك معلول مع النادي الأهلي في 287 مباراة في جميع البطولات، سجل خلاهم 51 هدفا وصنع 83 هدفا

وجاءت أرقام ومشاركات معلول مع المارد الأحمر كالآتي:

لعب في الدوري المصري 163 مباراة، صنع 44 هدفا وسجل 35 هدفا

لعب 97 مباراة في بطولة كأس مصر سجل هدفا وصنع ستة أهداف

وفي مباراة دوري أبطال إفريقيا لعب 97 مباراة وسجل 14 هدفا وصنع 32.

وتوج التونسي مع النادي الأهلي، بستة بطولات دوري مصري ممتاز في المواسم، 2016-2017، 2017-2018، 2018-2019، 2019-2020، 2022-2023، 2023-2024.

كما توج بـ خمس بطولات كأس سوبر مصري في المواسم، 2017-2018، 2018-2019، 2021-2022، 2022-2023، 2023-2024.

كما حقق كأس مصر أربع مرات في أعوام؛ 2016-2017، 2019-2020، 2021-2022، 2022-2023.

كما حصد بطولة دوري أبطال إفريقيا أربع مرات؛ مواسم، 2019-2020، 2020-2021، 2022-2023، 2023-2024.

وحقق السوبر الإفريقي مرتين، موسم 2021-2020، 2021-2022.

وحرص "علولو" على الاحتفال ببطولاته مع النادي الأهلي مع زوجته مريم زياني وأولاده، حيث ظهروا أكثر من مرة في ملعب مختار التتش أثناء احتفالهم ببطولة الدوري المصري الممتاز.

كما ظهرت ظهرت زوجته رفقة ابنه كريم في صورة أمام دولاب بطولات النادي الاهلي في الجزيرة.

التقطت زوجته صورًا رفقته ابنته ونشرتها على حسابها الخاص بموقع تبادل والصور والفيديوهات "إنستجرام"، أمام شعار النادي الأهلي.