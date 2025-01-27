نشر كريستيانو صورة جمعته بالأرجنتينية جورجينيا موجهًا إليها رسالة وذلك عبر حسابه الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وكتب رونالدو بمناسبة عيد ميلاد جورجينا: "للأم، الشريكة، الصديقة، زوجتي، عيد ميلاد سعيد ياحبي، نورك ينيبرك وحبك يصيبنا". نرصد هنا ما أثير عن زواج كريستيانو رونالدو وجورجينا.

زواج كريستيانو رونالدو وجورجينا

وردت الأرجنتينية على الرسالة: "أنا أحبك وأحب كثيرًا ما نحن عليه".

وكانت مجلة "تي في جيا" البرتغالية، ذكرت في تقرير سابق، أن النجمان، رونالدو وجورجينا اتفقا على بنود سرية إذا وقع انفصالهما، وتم تسجيل هذا الاتفاق في عقد قانوني.

ونص الاتفاق على أنهما في حالة الانفصال، يتقاسما الممتلكات.

وجاء ذلك بعد مجيء أول ابن بينهما.

وكان ضمن بنود العقد، حصول جورجينا على مبلغ مالي قدره مائة ألف يورو شهرًيا حتى وفاتها.

هل تزوج كريستيانو رونالدو وجورجينا؟

وأثار الأسطورة البرتغالية الجدل حول زواجه من عارضة الأزياء الأرجنتينية سرًا، وذلك أثناء وجودهما معًا في حفل توزيع جوائز جلوب سوكر 2024 الذي أقيم في دبي.

وأثناء تتويجه بالجائزة باعتباره الهداف التاريخي، أشار اللاعب البالغ من العمر 39 عامًا إلى أن جورجنيا "زوجته" وذلك في خطاب الحفل.

وجاء في كلمته: "أنه شرف كبير فوزي بهذه الجائزة، ابني الأكبر هنا، وزوجتي جورجينا هنا، تدعمني طوال الوقت لأواصل اللعب، وبعد غضون شهر سأصل إلى الأربعين من عمري، لكني لم أنته من هذه المرحلة بعد".

وأضاف: "سأستمر لأنني أريد الفوز بالألقاب، أريد أن أكون بطلًا، أريد تسجيل الأهدف أكثر، أحاول الفوز بلقب مع منتخب بلادي".

زواج كريستيانو رونالدو وجورجينا

وارتبطا النجما في عام 2016، أثناء لقائهما في متجر بإسبانيا.

واستخدم رونالدو كلمة "زوجتي" في أكثر من مرة، ففي أواخر شهر أغسطس أشار إليها بأنها "زوجته" وذلك أثناء ظهوره في لقاء على قناته الجديدة على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وظهرا في الفيديو نفسه وهما يرتديان خواتم الزواج.

وعند حديثه عن روتيه الصباحي اليومي، قال: "أتناول قهوتي عندما أبدأ يومي، وأتحدث مع أطفالي وزوجتي ثم أبدأ يومي".

وتم اختيار رونالدو الهداف التارخي لكرة القدم، بعدما فاز بها لأول مرة في عام 2023، وذلك في حفل في دبي.