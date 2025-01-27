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رونالدو يحتفل بعيد ميلاد جورجينا (صور)

04:10 م الإثنين 27 يناير 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    جورجينا رودريجيز رفقة كريستاينو رونالدو (1)
  • عرض 15 صورة
    جورجينا رودريجيز رفقة كريستاينو رونالدو (4)
  • عرض 15 صورة
    جورجينا رودريجيز رفقة كريستاينو رونالدو (2)
  • عرض 15 صورة
    جورجينا رفقة كريستيانو رونالدو
  • عرض 15 صورة
    جورجينا بفستان بصيحة الظهر المكشوف
  • عرض 15 صورة
    جورجينا رودريجيز رفقة كريستاينو رونالدو (6)
  • عرض 15 صورة
    جورجينا رودريجيز رفقة كريستاينو رونالدو (3)
  • عرض 15 صورة
    جورجينا تخطف الأنظار في الرياض
  • عرض 15 صورة
    جورجينا تخطف الأنظار في الرياض
  • عرض 15 صورة
    اطلالة جورجينا (6)
  • عرض 15 صورة
    جورجينا صديقة كريستيانو رونالدو (19)
  • عرض 15 صورة
    جورجينا صديقة كريستيانو رونالدو (18)
  • عرض 15 صورة
    جورجينا ورونالدو من حفل التقديم
  • عرض 15 صورة
    جورجينا من ملعب الأول بارك
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تحتفل صديقة الأسطورة كريستيانو رونالدو، جورجينا رودريجيز، بعيد ميلادها الـ31 اليوم الأحد.

وحرص مهاجم منتخب البرتغال ونادي النصر، رونالدو، بتهنئة صديقته وأم أولاده الـ5 بعيد ميلادها.

ونشر رونالدو عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام" صورة تجمعه مع جورجينا، حيث علق: "للأم، الشريكة، الصديقة، زوجتي، عيد ميلاد سعيد يا حبي، نورك ينيرنا وحبك يصيبنا".

وبالعودة إلى قصة حب البرتغالي كريستيانو رونالدو صديقته جورجينا رودريجيز، فإننا نجد أنها تعود إلى عام 2016، حينما التقى بها البرتغالي للمرة الأولى في متجر "جوتشي"، الذي كانت تعمل به جورجينا في إسبانيا، لتبدأ قصة حب رونالدو وجورجينا من النظرة الأولى.

وكان عام 2017 شاهداً على الظهور الرسمي الأول لجورجينا رفقة النجم البرتغالي، خلال حضورها معه حفل الكرة الذهبية، عام 2017 التي توج بها الأسطورة البرتغالية.

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