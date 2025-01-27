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"بينهم صلاح والمحمدي".. 25 صورة لنجوم كرة قدم أجروا عملية زراعة شعر

08:04 ص الإثنين 27 يناير 2025
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    المحمدي يجري عملية زراعة الشعر (2)
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    أحمد المحمدي قبل زراعة الشعر
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    المحمدي يجري عملية زراعة الشعر (5)
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    المحمدي يجري عملية زراعة الشعر (3)
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    أحمد المحمدي بعد زراعة الشعر
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قام نجم منتخب مصر ونادي أستون فيلا الإنجليزي السابق أحمد المحمدي خلال الأيام القليلة الماضية، بإجراء عملية زراعة شعر في أحد المراكز المتخصصة في لندن، طبقًا لما تم ذكره في التقارير الصحفية

أحمد المحمدي يجري عملية زراعة شعر

وأشارت صحيفة "ديلي ميل البريطانية"، أن النجم المصري المعتزل، قام بالخضوع لعملية زراعة شعر، مشيرة أن اللاعب قام بزراعة 4085 شعرة في رأسه، خاصة وأنه يرغب في الظهور بشكل مميز، خلال ظهوره المستمر على شاشات التليفزيون لتحليل مباريات الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وعقب إجراء العملية، قام نجم المنتخب الوطني السابق، بالإشارة إلى الأمر، من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث كنب: ""شعر جديد، ثقة جديدة بعد سنوات من التعامل مع تساقط الشعر، قررت أن الوقت قد حان للتغيير".

نجوم كرة قدم أجروا زراعة شعر

ولا يعد المحمدي اللاعب الوحيد الذي يقوم بهذه العملية، بل سبقه العديد من نجوم كرة القدم في العالم، بالخضوع لمثل هذه العمليات، وكان آخرهم النجم المصري ولاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، الذي قام في شهر مايو من العام الماضي 2024، بإجراء هذه العملية، من أجل الحفاظ على مظهره بشكل أفضل والظهور في أفضل شكل دائمًا.

وسبق للعديد من نجوم كرة القدم العالمية، بخلاف ثنائي المصري بإجراء هذه العملية من قبل، من أبرز هؤلاء اللاعبين، ديفيد بيكهام نجم ريال مدريد ومان يونايتد السابق، بجانب الكثير من النجوم مثل، هاري كين، ساديو ماني، سيسك فابريجاس، أوباميانج وتير شتيجن حارس مرمى برشلونة ومنتخب ألمانيا، بالإضافة إلى اللاعب الدنماركي كريستيان إيركسين"، وغيرهم من اللاعبين الذين قاموا بإجراء هذه العملية من قبل.

لمعرفة أبرز النجوم الذين قاموا بإجراء هذه العملية من قبل، يمكن الاطلاع على الألبوم أعلاه:

أحمد المحمدي أحمد المحمدي يجري عملية زراعة شعر نجوم أجروا عملية زراعة شعر محمد صلاح ساديو ماني
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