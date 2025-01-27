حرص عمرو السولية، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر على مشاركة الجماهير صورة صورة ابنته والاحتفاء بها أيضًا، بعد المشاركة والفوز في إحدى بطولات الجمباز.

ونشر السولية، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لأبنته ليلى، وعلق عليها: "مليكتي الصغيرة أنا فخور بك جدًا يا لولي".

ويرتبط نجم النادي الأهلي، بعلاقة حب خاصة مع ابنته ليلى، التي تبلغ من العمر 8 سنوات، سبق له أن احتفل بصورتها، عقب تسجيله هدف في إحدى مباريات الدوري المصري في عام 2022.

أقرأ أيضًا:

خبير تحكيمي يكشف مفاجأة في طرد لاعب بيراميدز المثير للجدل

"كل مرة عار".. مدرب بيراميدز ينفعل بعد طرد أحمد توفيق (فيديو)