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فخور بك.. عمرو السولية يحتفل بإنجاز ابنته (صورة)

07:23 ص الإثنين 27 يناير 2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    عمرو السولية وزوجته هدير مندور
  • عرض 14 صورة
    عمرو السولية وزوجته هدير مندور
  • عرض 14 صورة
    عمرو السولية وزوجته هدير مندور
  • عرض 14 صورة
    عمرو السولية وزوجته هدير مندور
  • عرض 14 صورة
    عمرو السولية وزوجته هدير مندور
  • عرض 14 صورة
    هدير مندور زوجة عمرو السولية
  • عرض 14 صورة
    عمرو السولية وزوجته هدير مندور
  • عرض 14 صورة
    عمرو السولية وزوجته هدير مندور
  • عرض 14 صورة
    عمرو السولية وزوجته هدير مندور
  • عرض 14 صورة
    عمرو السولية وزوجته هدير مندور
  • عرض 14 صورة
    عمرو السولية وزوجته هدير مندور
  • عرض 14 صورة
    عمرو السولية وزوجته هدير مندور
  • عرض 14 صورة
    عمرو السولية وزوجته هدير مندور
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حرص عمرو السولية، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر على مشاركة الجماهير صورة صورة ابنته والاحتفاء بها أيضًا، بعد المشاركة والفوز في إحدى بطولات الجمباز.

ونشر السولية، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لأبنته ليلى، وعلق عليها: "مليكتي الصغيرة أنا فخور بك جدًا يا لولي".

ويرتبط نجم النادي الأهلي، بعلاقة حب خاصة مع ابنته ليلى، التي تبلغ من العمر 8 سنوات، سبق له أن احتفل بصورتها، عقب تسجيله هدف في إحدى مباريات الدوري المصري في عام 2022.

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عمرو السولية ابنة عمرو السولية عمرو السولية وابنته عمرو السولية لاعب الأهلي
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