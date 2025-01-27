يظهر النجم البرتغالي كريستيانو وجورجينا في البحر، بشكل دائم ومستمر، وبالأخص خلال الاحتفال بالإنجازات الخاصة به والأرقام التي يتمكن من تحقيقها، كما أنها تحرص بشكل دائم على التواجد مع أسطورة كرة القدم البرتغالية في مختلف المناسبات، بالإضافة إلى الحضور بشكل مستمر لدعمه في كافة البطولات والمباريات التي يشارك فيها.

وكان صاحب الـ 39 عامًا نجح أمس عقب تسجيل هدف في فوز النصر بثلاثية على حساب في الفتح بالدوري السعودي، في الوصول إلى الهدف رقم 920 في مسيرته الكروية المليئة بالإنجازات، مع مختلف الأندية التي لعب لها، بالإضافة إلى منتخب البرتغال.

كريستيانو وجورجينا في البحر

ويحتفل رونالدو مع جورجينا صديقته في البحر دائمًا، بالإنجازات المختلفة التي يقوم بتحقيقها على كافة الأصعدة المختلفة، حيث يحرص النجم البرتغالي على مشاركة صديقته دائمًا أجمل اللحظات، بل وتتواجد معه بشكل مستمر في مختلف المناسبات سواء كانت المناسبات الرياضية أو خلال الظهور في العديد من المناسبات الخاصة.

وتتواجد عارضة الأزياء الأرجنتينية والتي تحمل الجنسية الإسبانية أيضًا، رفقة أسطورة كرة القدم البرتغالية حاليًا، في المملكة العربية السعودية، حيث يلعب النجم البرتغالي في صفوف فريق النصر السعودي، الذي انضم إليه في يناير من عام 2023، في صفقة انتقال حر، بعد رحيله عن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، لينضم إلى دوري روشين السعودي، فاتحًا الباب أمام الكثير من أهم نجوم كرة القدم في العالم، للانتقال إلى الدوري السعودي.

كريستيانو وجورجينا في البحر

ويحرص النجم البرتغالي دائمًا على قضاء فترة إجازته رفقة صديقته عارضة الأزياء الأرجنتينية رودريجز على البحر، حيث سبق وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور التي تجمع بين نجم النصر السعودي وصديقته، على متن أحد المراكب في البحر، وقال النجم البرتغالي، في ذلك الوقت، مشيرًا إلى عشقه الكبير للبحر، "البحر الأحمر بيتي الثاني أو الأول، جماله لا يصدق".

كما قامت عرضة الأزياء الأرجنتينية جورجينا، بنشر مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، تجمع بينهما وبين أسطورة كرة القدم البرتغالية، خلال قضائهما فترة سعيدة في البحر الأحمر سواء على الشاطئ أو بداخل أحد المراكب، وعلقت سعيدة بالطبيعة الجيدة في المملكة العربية السعودية.

كريستيانو وجورجينا في البحر

وظهر صاحب ال 39 عامًا رفقة صديقته جورجينا، على متن أحد المراكب، خلال الاحتفال بعد تكريم النجم البرتغالي من قبل الاتحاد الأوروبي "يويفا"، للأسطورة الكرة البرتغالية كأفضل هداف في تاريخ بطولة دوري أبطال أوروبا "تشامبيونزليج".

وفي وقت سابق قام النجم البرتغالي بنشر عدد من الصور له، رفقة صديقته جورجينا وأبنائه، خلال قضاء عطلته على البحر في إسبانيا.

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