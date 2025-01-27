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كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تعادل الأهلي وبيراميدز؟ (كوميك)

01:52 ص الإثنين 27 يناير 2025
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    كوميك الأهلي وبيراميدز 1 (1)
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    كوميك الأهلي وبيراميدز (1)
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كتب - يوسف محمد:

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، نتيجة مباراة الأهلي أمام نظيره بيراميدز أمس، في بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وبهذه النتيجة رفع فريق بيراميدز رصيده إلى النقطة رقم 21 في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، فيما رفع الأهلي رصيده إلى النقطة رقم 20 في المركز الثاني بجدول الترتيب.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أحداث المباراة، وأداء اللاعبين خلال اللقاء.

ويمكنكم مشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تعادل الأهلي وبيراميدز بمطالعة الألبوم أعلاه:

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الأهلي وبيراميدز النادي الأهلي مباراة الأهلي كوميك مباراة الأهلي
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