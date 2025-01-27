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قبل مرموش.. الجزائريون يسيطرون على قائمة عرب مانشستر سيتي

06:00 ص الإثنين 27 يناير 2025
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    جمال بلماضي
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    جمال بلماضي مع مانشستر سيتي
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    حسين ياسر المحمدي لاعب الزمالك
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    حسين ياسر المحمدي مع الأهلي
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    حسين ياسر المحمدي لاعب الزمالك
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    حاتم الطرابلسي
  • عرض 18 صورة
    حاتم الطرابلسي
  • عرض 18 صورة
    حاتم الطرابلسي
  • عرض 18 صورة
    حاتم الطرابلسي
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    جمال عبدون
  • عرض 18 صورة
    جمال عبدون
  • عرض 18 صورة
    رياض محرز
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    رياض محرز
  • عرض 18 صورة
    رياض محرز
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    رياض محرز
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    رياض محرز مع مانشستر سيتي
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كتب - محمد القرش:

شهدت الفترة الأخيرة سعادة كبيرة للجماهير العربية وتحديدا المصرية، بعد انضمام عمر مرموش إلى نادي مانشستر سيتي قادما من آينتراخت فرانكفورت.

وشارك مرموش في أول مباراة له مع مانشستر سيتي في الفوز على تشيلسي بثلاثية مقابل هدف، في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسبق أن ارتدى 7 لاعبين عرب قميص مانشستر سيتي قبل المهاجم المصري عمر مرموش، بينهم 5 لاعبين جزائريين.

عرب لعبوا مع مانشستر سيتي قبل مرموش

1. علي بن عربية (الجزائر) - 2001-2003

2. كريم كركار (الجزائر) - 2002-2003

3. جمال بلماضي (الجزائر) - 2003

4. حسين ياسر المحمدي (قطري من أصول مصرية) - 2005-2006

5. حاتم الطرابلسي (تونسي) - 2006-2007

6. جمال عبدون (الجزائر) - 2007

7. رياض محرز (الجزائر) - 2018-2023

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