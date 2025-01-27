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ستوري كرة القدم.. احتفال رونالدو.. عيد ميلاد محمد هاني.. وهدف مصطفى محمد

02:00 ص الإثنين 27 يناير 2025
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    ستوري رونالدو
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    ستوري مؤمن زكريا
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    ستوري عمرو السولية
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    ستوري أحمد رمضان بيكهام
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    ستوري كوكا
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    ستوري كهربا
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    ستوري محمد صلاح
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    ستوري مصطفى محمد
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    ستوري محمد شريف
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شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم عدد من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر اللاعب المصري المحترف، محمد شريف، صورة من احتفاله بهدفه مع نادي الخليج السعودي ضد الأخدود، والتي انتهت بفوز الفريق الأصفر بثنائية مقابل هدف.

وهنأ محمود عبد المنعم كهربا صديقه السابق في النادي الأهلي محمد هاني بمناسبة عيد ميلاده الـ29.

وشارك مهاجم منتخب مصر، صورة احتفاله بهدفه مع مع نانت الفرنسي في مرمى أولمبيك ليون.

وحرص عمرو السولية على تهنئة زميله في منتخب مصر أحمد حجازي بعيد ميلاده الـ 34.

واستعرض المحترف المصري، محمد عبد المنعم، صورة له عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام" مع فريق نيس الفرنسي.

وعلق لاعب نادي سيراميكا كليوباترا، أحمد رمضان بيكهام، على صورة له من مباراة الفوز على غزل المحلة: الحمد لله".

ونشر محمد صلاح عبر خاصة "ستوري" على منصة إنستجرام، صورة احتفاله في مباراة ليفربول وإبسويتش تاون بالدوري الإنجليزي الممتاز.

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