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صورة بين وسام أبو علي وجارديشار في مباراة الأهلي وبيراميدز.. إليك التفاصيل

11:15 م الأحد 26 يناير 2025
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كتب - يوسف محمد:

حرص وسام أبو علي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على توجيه الدعم إلى زميله بالفريق جنيك جراديشار، مهاجم الفريق الجديد بين شوطي لقاء مباراة الفريق أمام بيراميدز.

والتقطت عدسات الكاميرات وسام أبو علي، قبل انطلاق الشوط الثاني من مباراة الأهلي وبيراميدز، وهو يتحدث مع جراديشار ويقدم له بعض النصائح قبل نزوله إلى أرضية الملعب.

ودخل جراديشار مع بداية الشوط الثاني في اللقاء، نجح في تسجيل الهدف الثاني للأهلي وهدف التعادل للفريق في شباك بيراميدز، ليسجل في الظهور الأول له بقميص المارد الأحمر.

ويذكر أن وسام أبو علي يغيب عن النادي الأهلي، خلال الفترة الحالية بسبب إصابته في العضلة الخلفية.

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