25 صورة وأبرز المعلومات عن باسم مرسي وزوجته ومشواره مع الزمالك

كتب - يوسف محمد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، رفقة زملائه بالفريق.

كما شارك النجم البرازيلي نيمار، متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له.

وقام طارق حامد لاعب فريق ضمك السعودي، بنشر صورة له رفقة زميله بالمنتخب المصري أحمد حجازي لاعب فريق نيوم السعودي، خلال تواجدهما معًا في فريق اتحاد جدة.

ووجه عمار حمدي لاعب فريق زد، التهنئة إلى زميله السابق بالفريق مصطفى العش بعد انتقاله إلى النادي الأهلي.

وودع خالد عبد الفتاح لاعب النادي الأهلي زميله يوسف أيمن الذي عاد إلى قطر أمس السبت، من خلال نشر صورة تجمعهما معًا داخل المطار.

وقام عمر الساعي لاعب النادي الأهلي، بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من داخل سيارته.

كما نشر أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق، صورة له عبر حسابه الرسمي، على "إنستجرام"، خلال قيامه ببعض التدريبات البدنية في صالة الجيم.

وحرص جود بيلينجهام، على نشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، رفقة زميله بالفريق كليان مبابي.

وشارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة له.

وهنأ عمرو السولية نجم النادي الأهلي، زميله بالفريق محمد هاني، بمناسبة عيد ميلاده من خلال نشر صورة تجمعهما معًا.

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