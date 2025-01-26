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كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أداء مرموش أمام تشيلسي؟ (كوميك)

01:29 ص الأحد 26 يناير 2025
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    تفاعل الجماهير مع أداء مرموش (1)
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كتب - يوسف محمد:

تمكن فريق مانشستر سيتي من تحقيق الفوز على حساب تشيلسي أمس، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ 23 ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وشهد المباراة مشاركة النجم المصري عمر مرموش، بشكل أساسي منذ بداية المباراة، حتى تم استبداله في الدقيقة 74 من عمر المباراة ويدخل بدلاً منه كيفين دي بروين.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مع أداء عمر مرموش في اللقاء.

ويمكنكم مشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أداء مرموش بمطالعة الألبوم أعلاه:

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