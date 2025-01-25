يعد وليد سليمان نجم النادي الأهلي السابق، أحد أهم وأبرز اللاعبين المصريين الذين نجحوا في تسطير أسمائهم في تاريخ الكرة المصرية، نظرًا لما قدمه في الملاعب طوال السنوات الماضية وقبل اعتزال كرة القدم.

ويتمتع نجم الأهلي السابق، بشعبية وجماهيرية كبيرة ليس بسبب أدائه المميز في الملعب فقط، بل بسبب أخلاقه العالية التي تميز بها اللاعب طوال مسيرته ومشواره الرياضي.

وليد سليمان وزوجته

وزوجة وليد سليمان، تدعى ياسمين أمل وتزوجها نجم المارد الأحمر السابق في عام 2015، وأقام حفل زفاف حضره عدد من نجوم كرة القدم المصرية، من بينهم محمود الخطيب رئيس الأهلي الحالي وأسطور الفريق السابق محمد أبو تريكة.

ويحرص سليمان دائمًا على جعل حياته الشخصية بعيدة، عن الأضواء بشكل كبير، إلا أن زوجته تعرف بحبها الشديد للنادي الأهلي حرصها الدائم على دعم الفريق سواء من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال حضور المباريات من داخل الإستاد.

ويحرص سليمان على إظهار حبه الشديد لزوجته في أي فرصة، حيث سبق وكتب عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات: "مراتي حبيبتي ربنا يخليكي ليا وميحرمنيش منك ودايماً في ضهري ومصدر سعادة للعائلة، انا مش لاقي كلام اوصفك بيه غير ربنا يخليكي لينا وأقدر أسعدك وأرد أي حاجة من اللي بتعمليه معايا ومع كل العائلة".

مسيرة وليد سليمان

بدأ سليمان مشواره في كرة القدم بصفوف فريق بني مزار، قبل الانتقال إلى شباب فريق حرس الحدود، الذي انتقل منه إلى الجونة بدوري الدرجة الثانية في عام 2005، قبل أن ينضم إلى فريق بتروجيت في يوليو 2006.

واستمر سليمان في صفوف فريق بتروجيت لمدة 4 سنوات، بينهم فترة إعارة إلى فريق أهلي جدة السعودي في عام 2009 لمدة 6 أشهر فقط، قبل أن يعود إلى بتروجيت ومنه إلى فريق إنبي في يوليو 2010.

ولعب سليمان في صفوف الفريق البترولي لمدة موسم واحد، بل أن ينتقل إلى النادي الأهلي في أغسطس 2011، ليبدأ مرحلة جديدة في مشواره بكرة القدم مرحلة مليئة بالإنجازات والألقاب.

عدد أهداف وليد سليمان

ووصل عدد أهداف الحاوي طوال مسيرته مع مختلف الأندية التي شارك معها، مع المنتخب الوطني أيضًا إلى 85 هدفًا سجلهم خلال 397 مباراة، بالإضافة إلى تقديم 59 تمريرة حاسمة.

وحقق سليمان طوال مشواره في كرة القدم 19 لقبًا، جميعهم مع النادي الأهلي، بواقع حصد 5 ألقاب لبطولة الدوري المصري، 4 ألقاب لبطولة دوري أبطال أفريقيا ومثلهم لبطولة كأس السوبر المصري، ثلاثة ألقاب لبطولة كأس مصر ولقب وحيد لكلاً من كأس الكونفدرالية وكأس السوبر الأفريقي.

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