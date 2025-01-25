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قبل مرموش.. 3 لاعبين عرب تدربوا تحت قيادة بيب جوارديولا

08:30 ص السبت 25 يناير 2025
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  • عرض 23 صورة
    عمر مرموش لاعب مان سيتي
  • عرض 23 صورة
    أول ظهور لعمر مرموش في تدريبات مانشستر سيتي (3)
  • عرض 23 صورة
    أول ظهور لعمر مرموش في تدريبات مانشستر سيتي (2)
  • عرض 23 صورة
    أول ظهور لعمر مرموش في تدريبات مانشستر سيتي (1)
  • عرض 23 صورة
    عمر مرموش بقميص مانشستر سيتي
  • عرض 23 صورة
    صورة مرموش في التقديم
  • عرض 23 صورة
    عمر مرموش بقميص السيتي
  • عرض 23 صورة
    تقديم عمر مرموش لاعبا في مانشستر سيتي
  • عرض 23 صورة
    رياض محرز مع مانشستر سيتي
  • عرض 23 صورة
    سر نجاح الشراكة بين جوارديولا ورياض محرز
  • عرض 23 صورة
    رياض محرز
  • عرض 23 صورة
    رياض محرز
  • عرض 23 صورة
    رياض محرز
  • عرض 23 صورة
    إبراهيم دياز
  • عرض 23 صورة
    إبراهيم دياز
  • عرض 23 صورة
    إبراهيم دياز
  • عرض 23 صورة
    إبراهيم دياز
  • عرض 23 صورة
    المغربي مهدي بن عطية لاعب بايرن ميونيخ
  • عرض 23 صورة
    مهدي بن عطية
  • عرض 23 صورة
    مهدي بن عطية
  • عرض 23 صورة
    المهدي بن عطية
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    المغربي مهدي بن عطية
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كتب - محمد القرش:

انضم المهاجم المصري، عمر مرموش، لنادي مانشستر سيتي قادما آينتراخت فرانكفورت الألماني خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأصبح مرموش أول لاعب مصري يتدرب تحت قيادة المدرب الأسباني، بيب جوارديولا، والعربي الرابع عبر التاريخ.

3 لاعبين عرب تدربوا تحت قيادة بيب جوارديولا

10 صور ترصد 4 لاعبين عرب تدربوا تحت قيادة جوارديولا

1.رياض محرز (الجزائر) - مانشستر سيتي

2.إبراهيم دياز (المغرب) - مانشستر سيتي

3.مهدي بن عطية (المغرب) - بايرن ميونيخ

الجدير بالذكر أن المدرب الإسباني طلب من إدارة مانشستر سيتي التعاقد مع المهاجم المصري محاولة منه لحل الأزمة الهجومية التي يشهدها المان بلو خلال الفترة الماضية.

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