"من بني مزار إلى أمجاد التتش".. أبرز المعلومات عن وليد سليمان نجم الأهلي

كتب - محمد القرش:

انضم المهاجم المصري، عمر مرموش، لنادي مانشستر سيتي قادما آينتراخت فرانكفورت الألماني خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأصبح مرموش أول لاعب مصري يتدرب تحت قيادة المدرب الأسباني، بيب جوارديولا، والعربي الرابع عبر التاريخ.

3 لاعبين عرب تدربوا تحت قيادة بيب جوارديولا

10 صور ترصد 4 لاعبين عرب تدربوا تحت قيادة جوارديولا

1.رياض محرز (الجزائر) - مانشستر سيتي

2.إبراهيم دياز (المغرب) - مانشستر سيتي

3.مهدي بن عطية (المغرب) - بايرن ميونيخ

الجدير بالذكر أن المدرب الإسباني طلب من إدارة مانشستر سيتي التعاقد مع المهاجم المصري محاولة منه لحل الأزمة الهجومية التي يشهدها المان بلو خلال الفترة الماضية.

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