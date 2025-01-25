25 صورة ترصد تفاصيل خطوبة وزواج ابنة أحمد الطيب المعلق الرياضي

احتفل المعلق الرياضي الشهير بقنوات الكأس القطرية أحمد الطيب، منذ عدة أيام بحفل زفاف ابنته، بشكل خاص يوم السبت الماضي الموافق 18 يناير الجاري.

وأقيم حفل الزفاف في مدينة الدوحة بقطر، شهد حضور عدد من نجوم الرياضة، من بينهم نجم الزمالك السابق ومحلل قنوات "بي إن سبورتس" الحالي هيثم فاروق.

حفل زفاف ابنة أحمد الطيب

وقام الطيب، يوم السبت الماضي، عقب الانتهاء من حفل الزفاف بنشر مجموعة من الصور الخاصة بالحفل، وكتب: "ربنا يفرحكم بأولادكم وأحبابكم، شكراً للجميع من حضر ومن لم تسمح ظروفه بالحضور، من اتصل أو تواصل لتقديم التهنئة من داخل مصر أو خارجها".

وواصل: "فى قطر بين الأحباء حيث دفء المشاعر، وطيب ونقاء القلوب الحلوة من أصدقاء وزملاء وزميلات العمل، تم زفاف وردة أحمد الطيب على الحبيب محمد إيهاب، وسط الأهل والأحباب".

خطوبة ابنة أحمد الطيب

وكان الطيب احتفل بخطوبة ابنته، في مايو من العام الماضي 2024، قبل أن يتم إقامة حفل الزفاف في يناير الحالي 2025.

وكان حفل الخطوبة أقيم أيضًا في مدينة الدوحة بقطر، يوم الجمعة الموافق 17 مايو من عام 2024، ونشر الطيب آنذاك مجموعة من الصور الخاصة بحفل الخطوبة وعلق: "تم اليوم الجمعة حفل خطوبة ابنتي (تي) على المهندس محمد إيهاب جمعة، في الدوحة بحضور نخبة من الأصدقاء والزملاء والأقارب و نجوم كرة القدم عقبال أولادكم جميعاً".

ويعمل الطيب حاليًا معلقًا في قنوات الكأس القطرية، سبق لكنه العمل أيضًا في عدد من القنوات الرياضية في مصر.

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