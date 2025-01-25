كتب - يوسف محمد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال استلامه جائزة لاعب الشهر في ليفربول.

وشارك جود بيلينجهام نجم ريال مدريد الإسباني، متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له خلال مشاركته في المران الجماعي للفريق.

وهنأ علي لطفي حارس مرمى زد، زميله السابق بالفريق مصطفى العش، بعد إنتقاله إلى النادي الأهلي، من خلال نشر صورة تجمعهما معًا.

ووجه إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، رسالة إلى حمزة المثلوثي لاعب نادي الزمالك، بعد تعرض الأخير للإصابة، من خلال نشر صورة له عبر حسابه على "إنستجرام".

وقام رضا سليم لاعب النادي الأهلي، بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، رفقة مجموعة من أصدقائه.

كما نشر محمود عبد المنعم كهربا لاعب الاتحاد الليبي، صورة له رفقة المدير الفني للفريق خوان كارلوس جاريدو.

وحرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، على نشر صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، صورة له رفقة زوجته.

وقام النجم البرازيلي نيمار بنشر صورة لابنته، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

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