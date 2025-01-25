19 صورة وأبرز المعلومات عن خطيبة مصطفى العش وعائلته

كتب - يوسف محمد:

أعلن النادي الأهلي أمس الجمعة، التعاقد بشكل رسمي مع مدافع نادي زد مصطفى العش، على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر حتى نهاية الموسم.

ومنذ الإعلان عن انضمام العش إلى النادي الأهلي بشكل رسمي، وبدأ كل جماهير القلعة الحمراء، يبحثون عن كافة المعلومات الخاصة باللاعب، وليست المعلومات المتعلقة بمشواره في كرة القدم فقط، بل أيضًا البحث عن الجانب الآخر في حياته والمتعلق بالجانب الشخصي والعائلي.

خطيبة مصطفى العش

وتدعى خطيبة العش ندى الرامي، الذي احتفلت بانتقال خطيبها إلى النادي الأهلي، من خلال نشر صورة تجمع بينهما عبر حسابها على "إنستجرام".

واحتفل صاحب الـ 24 عامًا، في ديسمبر الماضي بحفل خطوبته وسط أجواء عائلية، خلال تواجده رفقة فريق زد، قبل الانضمام إلى النادي الأهلي في يناير الجاري.

وخطيبة لاعب الأهلي الجديد، يتابعها على حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" 654 متابع، فيما تقوم بمتابعة 1546.

عائلة مصطفى العش

وينتمي العش لعائلة كروية، حيث أن اللاعب يمتلك أخين، الأكبر يسمى أحمد العش يلعب ضمن صفوف فريق الجونة، فيما يلعب الأخ الأصغر الذي يدعى يوسف العش في صفوف فريق غزل المحلة.

وظهر يوسف العش الشقيق الأصغر لمصطفى، رفقة والدته في أكثر من مباراة من داخل الملعب لدعم مصطفى خلال مشاركته مع فريق زد في البطولات المختلفة.

كما التقطت عدسات الكاميرات صورة لمصطفى العش رفقة والدته وشقيقه، من داخل أرضية الملعب خلال حضورهما إحدى المباريات لدعمه.

أرقام العش مع زد

وشارك اللاعب صاحب ال 24 عامًا رفقة فريق زد خلال الموسم الحالي، في 9 مباريات ولكنه لم يتمكن تسجيل أو صناعة أي هدف.

وبشكل عام شارك في 46 مباراة رفقة فريق زد، منذ الانضمام إلى صفوف الفريق في سبتمبر من عام 2023، لم يتمكن من صناعة أو تسجيل أي هدف أيضًا.

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