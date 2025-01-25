أعاد الكثير من الجماهير والنقاد، تراجع مستوى محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، إلى وجود بعض المشاكل العائلية التي مر بها اللاعب خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى انفصاله عن زوجته.

زوجة محمد الشناوي

وزوجة محمد الشناوي السابقة، تدعى عصام، احتفلا بحفل زفافهما في عام 2010، إلا أن زواجها لم يستمر، حيث انفصلا الثنائي بعد 11 عامًا من ارتباطهما.

وقبل الانفصال، كانت حبيبة عصام تحرص بشكل مستمر على الظهور رفقة زوجها، الحضور في المباريات لدعمه بشكل كبير ومستمر.

وبعد انفصال الشناوي عن زوجته، قام نجم النادي الأهلي بحذف جميع الصور التي تجمع بينه وبين زوجته السابقة حبية عصام، التي أنجبت له طفليه مالك وآدم.

زوجة محمد الشناوي الثانية

وقام نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، بعد الانفصال عن زوجته الأولى وأم أبنائه، بالزواج للمرة الثانية، في حفل عائلي بسيط، لم يشهد حضور أي من أعضاء المنظومة الرياضية.

ويحرص الشناوي على جعل هوية زوجته الثانية في سرية كاملة وعدم الكشف عن أي معلومات خاصة بها، خاصة بعد الإنفصال عن زوجته الأولى.

اخوات محمد الشناوي

ولا تتوفر الكثير من المعلومات عن عائلة نجم منتخب مصر، ولا يوجد الكثير من المعلومات عن أشقائه، إلا أنه من المعروف أن اللاعب يمتلك أخ يدعى أيمن الشناوي.

ونشأ حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، في قرية الحامول بكفر الشيخ.