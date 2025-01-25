كتبت-هند عواد:

تضم كرة القدم العديد من القوانين، أسهلها أنك تفوز عندما تسجل الأهداف في مرمى الخصم مع الحفاظ على شباكك نظيفة، لكن في عام 1994، شهدت مباراة بين منتخبي بربادوس وغرينادا في تصفيات كأس الكاريبي أحداثًا استثنائية، قلبت هذه القاعدة رأسًا على عقب، لتصبح واحدة من أغرب المباريات في تاريخ اللعبة.

قواعد غريبة تغيّر مسار البطولة

قبل بداية التصفيات، قرر منظمو كأس الكاريبي تعديل القواعد لضمان وجود فائز في كل مباراة. تضمنت التعديلات وهي، اللجوء إلى شوطين إضافيين إذا انتهت المباراة بالتعادل، احتساب الهدف في الوقت الإضافي بهدفين، ركلات الترجيح في حال استمرار التعادل.

ودخل منتخبا بربادوس وغرينادا مباراتهما ولكل منهما ثلاث نقاط، وكان على بربادوس الفوز بفارق هدفين للتأهل، بينما كان التعادل يعني شوطين إضافيين قد تمنح بربادوس فرصة للتأهل بفضل قاعدة "الهدف بهدفين".

هدف عكسي يقلب الموازين

في الدقيقة 83، كانت النتيجة تشير إلى تقدم بربادوس 2-1، وهي نتيجة لا تكفي لتأهلهم، ومع تضاؤل فرصهم في إحراز هدفين قبل صافرة النهاية، لجأ مدافع بربادوس تيري سيلي إلى حل غير متوقع: تسجيل هدف في مرماه لتصبح النتيجة 2-2، ما دفع المباراة إلى الأشواط الإضافية.

تفاجأ لاعبو جرينادا بالمخطط، وحاولوا بدورهم تسجيل هدف في مرماهم لمنح الفوز لبربادوس 3-2، وهي نتيجة تكفل لهم التأهل، لكن لاعبي بربادوس انقلبوا للدفاع عن مرمى غرينادا، لمنعهم من التسجيل ضد أنفسهم.





تحولت المباراة إلى مواجهة غريبة، إذ دافع كل فريق عن مرمى الخصم، لينجح بربادوس في فرض التعادل وجر المباراة إلى الوقت الإضافي.

بربادوس ينتصر بقاعدة "الهدف بهدفين"

في الأشواط الإضافية، سجلت بربادوس هدفًا كان كافيًا لتحقيق الفوز 4-2 بفضل القاعدة المثيرة للجدل، وعبر مدرب جرينادا جيمس كلاركسون، عن غضبه بعد المباراة قائلاً: "تعرضنا للغش. من وضع هذه التعديلات يجب أن يُعرض على طبيب نفسي. اللاعبون لم يعرفوا في أي اتجاه يهاجمون. كرة القدم تعني التسجيل ضد الخصوم، لا ضد نفسك".

نهاية قاعدة "الهدف بهدفين"

شهدت تصفيات كأس الكاريبي لعام 1994 استخدام قاعدة "الهدف بهدفين" خمس مرات قبل أن تُلغى تمامًا في البطولات اللاحقة بسبب الجدل الذي أثارته.

يُذكر أن آخر نسخة من كأس الكاريبي أُقيمت في عام 2017، قبل أن تنضم منتخبات المنطقة إلى كأس الكونكاكاف، التي تشمل فرق أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي.

تظل مباراة بربادوس وغرينادا مثالًا حيًا على كيف يمكن لقوانين استثنائية أن تخلق لحظات لا تُنسى في عالم كرة القدم.