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جدل بين صفحات مان سيتي وليفربول بسبب صلاح ومرموش

12:01 ص السبت 25 يناير 2025
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    مرموش لاعب السيتي
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    عمر مرموش لاعب مان سيتي
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    أول ظهور لعمر مرموش في تدريبات مانشستر سيتي (3)
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    أول ظهور لعمر مرموش في تدريبات مانشستر سيتي (2)
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    أول ظهور لعمر مرموش في تدريبات مانشستر سيتي (1)
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    محمد صلاح نجم ليفربول
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    احتفال محمد صلاح بالقوس والسهم 1
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    احتفال محمد صلاح بالقوس والسهم 4
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كتب - يوسف محمد:

شهدت الساعات الماضية، حالة من الجدل بين الحساب الرسمي لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، كذلك الحساب الرسمي لفريق ليفربول، بسبب الثنائي المصري محمد صلاح لاعب الريدز وعمر مرموش لاعب السيتي.

ونشر الحساب الرسمي لليفربول على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة لصلاح وكتب عليها: "اضحك الصورة تطلع حلوة".

ورد الحساب الرسمي للسيتي، بنشر صورة من تقديم عمر مرموش وكتب عليها: "مش محتاج يضحك عشان الصورة تطلع حلوة".

وكان فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، أعلن أمس الخميس التعاقد مع النجم المصري عمر مرموش، بعقد لمدة 4 سنوات ونصف قادمًا من فرانكفورت الألماني.

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عمر مرموش محمد صلاح جدل بين صفحات ليفربول والسيتي مان سيتي ليفربول
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