كتب - يوسف محمد:

شهدت الساعات الماضية، حالة من الجدل بين الحساب الرسمي لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، كذلك الحساب الرسمي لفريق ليفربول، بسبب الثنائي المصري محمد صلاح لاعب الريدز وعمر مرموش لاعب السيتي.

ونشر الحساب الرسمي لليفربول على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة لصلاح وكتب عليها: "اضحك الصورة تطلع حلوة".

ورد الحساب الرسمي للسيتي، بنشر صورة من تقديم عمر مرموش وكتب عليها: "مش محتاج يضحك عشان الصورة تطلع حلوة".

وكان فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، أعلن أمس الخميس التعاقد مع النجم المصري عمر مرموش، بعقد لمدة 4 سنوات ونصف قادمًا من فرانكفورت الألماني.

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