قصة 19 صورة لعمر مرموش في المدرسة والطفولة ومع أعز أصدقائه

كتب - يوسف محمد:

لا يوجد في الوقت الحالي صوت يعلو فوق صوت، انتقال النجم المصري عمر مرموش إلى صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، قادمًا من فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وكان مانشستر سيتي الإنجليزي، أعلن أمس الخميس التعاقد بشكل رسمي مع النجم الدولي المصري لمدة 4 سنوات ونصف، قادمًا من فرانكفورت الألماني.

أصدقاء عمر مرموش

وبالرغم من احتراف مرموش الأوروبي في سن صغير، إلا أنه مازال على علاقة قوية بأصدقاء طفولته، وهو ما يظهر من خلال نشر أصدقائه للكثير من الصور التي تجمع بينهما حتى الآن.

وهناك الكثير من الصور، التي تظهر مرموش خلال تواجده رفقة أصدقائه في مصر، بالإضافة إلى نشر صديقه حسين زكري لاعب فريق المصرية للاتصالات، عدد من الصور له رفقة مرموش، الذي مازال تجمعهما علاقة قوية حتى الآن.

وقال زكري في تصريحات تليفزيونية سابقة، خلال ظهور مرموش في برنامج صاحبة السعادة، عبر قناة "دي إم سي"، مرموش عند العودة إلى منصر يكون لديه اشتياق كبير للأكل المصري، وبالأخص الكشري، مشيرًا أن مرموش إذا وجد طبق كشري أمامه وبجواره ملوخية، من الممكن أن يضيفهم على بعض ويأكله.

قيمة انتقال عمر مرموش إلى مان سيتي

وانتقل صاحب الـ 25 عامًا إلى فريق مانشستر سيتي، قادمًا من فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، بعقد لمدة 4 سنوات ونصف، بقيمة انتقال تصل إلى 75 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 مليون متغيرات يحصل عليهم فرانكفورت بعد ذلك.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية، أن راتب مرموش مع فريق مانشستر سيتي، سيصل إلى ما يقرب من 16 مليون يورو سنويًا، بمبلغ صافي يصل إلى 109 مليون يورو دون إضافة الضرائب.

أرقام عمر مرموش مع آينتراخت فرانكفورت

وخلال الموسم الحالي شارك مرموش رفقة فرانكفورت قبل الانتقال إلى مان سيتي، في يناري الجاري 26 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 20 هدفًا وتقديم 14 تمريرة حاسمة.

وبشكل عام شارك اللاعب صاحب ال 25 عامًا، رفقة فرانكفورت منذ انضمامه إلى الفريق في يوليو 2023 قادمًا من فولفسبورج، في 67 مباراة ساهم خلالهم في 57 هدفًا بواقع تسجيل 37 هدفًا وتقديم 20 تمريرة حاسمة.

رقم قميص عمر مرموش مع مان سيتي

ويرتدي مرموش مع فريق مانشستر سيتي قميص يحمل الرقم 7، وهو ما تم الإعلان عنه أمس خلال تقديم نجم المنتخب الوطني، لاعبًا رسميًا في الفريق الإنجليزي لمدة تصل إلى 4 سنوات ونصف.

وشارك النجم المصري، في المران الجماعي للسيتي للمرة الأولى أمس، فور إعلان انضمامه بشكل رسمي إلى الفريق، استعدادًا لمباراة الفريق أمام تشيلسي غدًا في بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

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