17 صورة وأبرز المعلومات عن شادي محمد وأبنائه وبطولاته مع الأهلي

حرص عماد متعب نجم النادي الأهلي ومنتخب السابق، على مشاركة متابعيه صورة له رفقة زوجته وأبنائه.

ونشر متعب صورته رفقة أبنائه وزوجته، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهم في حالة كبيرة من السعادة.

وكان عماد متعب أعلن اعتزال كرة القدم بشكل نهائي في عام 2018، قبل أن يتجه للعمل كمحلل فني في شبكة قنوات "أون تايم سبورتس".

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