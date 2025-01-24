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عماد متعب ينشر صورة رفقة زوجته وأبنائه

11:37 م الجمعة 24 يناير 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    زوجة عماد متعب مع بناتها في الصحراء
  • عرض 15 صورة
    زوجة عماد متعب يارا نعوم
  • عرض 15 صورة
    عماد متعب مع زوجته وبناته في رحلة بالصحراء
  • عرض 15 صورة
    زوجة عماد متعب وأولاده
  • عرض 15 صورة
    عماد متعب مع زوجته وبناته في رحلة بالصحراء
  • عرض 15 صورة
    يارا نعوم زوجة عماد متعب وإبنتيهما
  • عرض 15 صورة
    يارا نعوم زوجة عماد متعب وابنتيهما
  • عرض 15 صورة
    يارا نعوم زوجة عماد متعب
  • عرض 15 صورة
    يارا نعوم زوجة عماد متعب
  • عرض 15 صورة
    يارا نعوم زوجة عماد متعب
  • عرض 15 صورة
    يارا نعوم زوجة عماد متعب
  • عرض 15 صورة
    يارا نعوم زوجة عماد متعب
  • عرض 15 صورة
    يارا نعوم زوجة عماد متعب
  • عرض 15 صورة
    يارا نعوم زوجة عماد متعب
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حرص عماد متعب نجم النادي الأهلي ومنتخب السابق، على مشاركة متابعيه صورة له رفقة زوجته وأبنائه.

ونشر متعب صورته رفقة أبنائه وزوجته، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهم في حالة كبيرة من السعادة.

وكان عماد متعب أعلن اعتزال كرة القدم بشكل نهائي في عام 2018، قبل أن يتجه للعمل كمحلل فني في شبكة قنوات "أون تايم سبورتس".

متعب وعائلته

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عماد متعب الأهلي إنستجرام عماد متعب يارا نعوم زوجة عماد متعب وأولاده
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