أحمد شوبير يثير الجدل بمنشور عن صفقات الأهلي

كتب - يوسف محمد:

أشار أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق ومقدم البرامج الحالي، إلى اقتراب النادي، من الإعلان بشكل رسمي عن عدد من الصفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ونشر شوبير عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، العلامة التي يتم إستخدامها، عند الإعلان عن الصفقات، في إشارة إقتراب المارد الأحمر، من الإعلان عن عدد من الصفقات بشكل رسمي اليوم.

وكان النادي الأهلي، أنهى اتفاقه مع إدارة نادي زد بشكل رسمي، للتعاقد مع اللاعب صاحب ال 24 عامًا أحمد العش، لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

ويسعى المارد الأحمر لتدعيم صفوفه بشكل جيد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، خاصة في ظل تراجع مستوى الفريق خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى الاستعداد للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة.

ويذكر أن الحسابات الرسمي لقناة الأهلي، على موقع التواصل الاجتماعي المختلفة، أعلنت منذ قليل أن حلقة اليوم، من برنامج "حارس الأهلي"، الذي يقدمه أحمد شوبير ستكون حلقة خاصة، مما جعل الكثير من الجماهير يتوقعون أنه سوف يتم الإعلان عن الصفقات في حلقة اليوم.

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