كتب - يوسف محمد:

تنتظر كل جماهير كرة القدم المصرية، المواجهة المرتقبة بين مانشستر سيتي أمام نظيره ليفربول، التي ستكون المواجهة الأولى التي تجمع بين الثنائي محمد صلاح وعمر مرموش، الذي انتقل إلى مان سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأعلن مان سيتي أمس الخميس، التعاقد بشكل رسمي مع نجم المنتخب المصري عمر مرموش قادمًا من فريق فرانكفورت، بعقد لمدة 4 سنوات ونصف.

ومن المتوقع أن تكون أول مباراة بين الثنائي محمد صلاح مع ليفربول أمام مرموش لاعب مان سيتي، يوم 23 فبراير المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

مواجهات صلاح أمام اللاعبين في بطولة الدوري الإنجليزي

وخاض صلاح من قبل 11 مباراة ضد اللاعبين المصريين في بطولة الدوري الإنجليزي "

البريميرليج"، أمام 6 لاعبين وهم:" رمضان صبحي، أحمد حجازي، محمد النني، أحمد المحمدي، تريزيجيه وسام مرسي".

وخلال 11 مباراة خاضها نجم ليفربول ضد مواطنيه في بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، تمكن من تحقيق الفوز في 7 مباريات، حضر التعادل في ثلاثة مباريات فيما حضر التعادل في لقاء واحد فقط.

ويعد محمود حسن تريزيجيه لاعب فريق أستون فيلا السابق، أكثر لاعب مصري واجه صلاح في بطولة الدوري الإنجليزي برصيد 4 مباريات، تمكن خلالهم من تسجيل الفوز في 3 مباريات وتلقى صلاح وليفربول الهزيمة في مباراة واحدة.

أكبر هزيمة لمحمد صلاح أمام اللاعبين المصريين في الدوري الإنجليزي

وبالرغم من التفوق الكبير لصلاح على كل اللاعبين المصريين، خلال المواجهات التي جمعته مع اللاعبين المصريين ببطولة الدوري الإنجليزي، إلا أنه تلقى هزيمة كبيرة في إحدى اللقاءات أمام أستون فيلا بسبعة أهداف مقابل هدفين بمشاركة تريزيجيه.

وتلقى صلاح الهزيمة الأكبر له خلال مشاركاته مع ليفربول أمام اللاعبين المصريين الهزيمة الأكبر له، في موسم 2020-2021، حينما تلقى الهزيمة من فريق أستون فيلا بنتيجة سبعة أهداف مقابل هدفين.

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