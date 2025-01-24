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جلس على ركبته.. لاعب برشلونة يطلب الزواج من صديقته (صور)

01:32 م الجمعة 24 يناير 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    أراوخو يتقدم لزواج صديقته (3)
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    أراوخو يتقدم لزواج صديقته (1)
  • عرض 8 صورة
    صديقه أراوخو وابنتها
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    أراوخو وصديقته (2)
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    أراوخو وابنته
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    أراوخو وصديقته (1)
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    أراوخو وصديقته (3)
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طلب مدافع نادي برشلونة، رونالد أراوخو، الزواج من صديقته أبيجيل أوليفيرا أمس الخميس 23 يناير 2025.

وفي حفل خاص شهد حضور الأهل والأصحاب، تقدم اللاعب صاحب الـ 25 عاما للزواج، حيث نزل على ركبة واحدة وطلب الزواج من أبيجيل أوليفيرا وفي يده خاتم الزواج.

وجاء ذلك بعد ساعات قليلة من تجديد عقد المدافع الأوروجوياني مع نادي برشلونة لمدة 5 سنوات وحتى عام 2031.

يُذكر أن الزوجان لديهما ابنتان، أكبرهما أيتانا تبلغ من العمر 3 أعوام، والصغرى أدارا والتي تبلغ من العمر عاما واحدا.

وتم تصعيد رونالد للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في موسم 2020/21.

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أراوخو رونالد أراخو عائلة أراوخو أراوخو وصديقته زوجة أراوخو برشلونة
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